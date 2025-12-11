Григорий Решетник ответил, готов ли идти в политику: "Это возможно"
- Григорий Решетник получал предложения о политической карьере.
- Шоумен готов рассмотреть свое политическое будущее, если в этом будет запрос и он будет чувствовать в себе силы.
У бессменного ведущего проекта "Холостяк" спросили, готов ли он пойти в политику. Оказалось, что для Григория Решетника такие вопросы звучат не впервые.
Более того, шоумен даже уже получал такие предложения, пишет 24 Канал со ссылкой на программу "Утро в большом городе".
В разговоре телеведущий рассказал, что ранее уже получал предложения о политической карьере. И, по его словам, это было несерьезно.
Я очень рад, что этой несерьезностью все и закончилось,
– отметил Решетник.
Алина Шаманская поинтересовалась, готов ли Григорий в ближайшие годы изменить сферу своей деятельности и пойти в политику. Шоумен ответил, что "все возможно", если будет такой запрос, и если он будет чувствовать в себе силы.
Но мужчина напомнил, что очень любит свою работу и ценит телевизионную карьеру
К этому надо профессионально относиться. На сегодня меня обожают, любят миллионы. Я честно зарабатываю деньги, живу в стране, могу спокойно, тихо гулять и никто мне не плюет в спину. Я думаю, что, учитывая других медийных личностей, которые так или иначе ушли в политику, они не могут себе это позволить. И я это очень ценю,
– откровенно заявил телеведущий.
Что интересно, уже в этом месяце Григорий Решетник выйдет на паркет танцевального шоу "Танцы со звездами", говорится на инстаграм-странице проекта.
Что известно о телевизионной карьере Решетника?
Его карьера на телевидении стартовала уже во время учебы в университете культуры и искусств.
Сначала его голос звучал в программах Первого Национального канала, а затем – на "Интере". Позже Григорий стал диктором в "Танцах со звездами", "Файной Юкрайней" и многих других программ и телеканалов.
А вот телеведущим Решетник стал в 2010 году в программе "Невероятная правда о звездах". После этого его пригласили в шоу "Холостяк".