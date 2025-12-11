Григорий Решетник ответил, готов ли идти в политику: "Это возможно"

У бессменного ведущего проекта "Холостяк" спросили, готов ли он пойти в политику. Оказалось, что для Григория Решетника такие вопросы звучат не впервые.

Более того, шоумен даже уже получал такие предложения, пишет 24 Канал со ссылкой на программу "Утро в большом городе".

В разговоре телеведущий рассказал, что ранее уже получал предложения о политической карьере. И, по его словам, это было несерьезно.

Я очень рад, что этой несерьезностью все и закончилось,

– отметил Решетник.

Алина Шаманская поинтересовалась, готов ли Григорий в ближайшие годы изменить сферу своей деятельности и пойти в политику. Шоумен ответил, что "все возможно", если будет такой запрос, и если он будет чувствовать в себе силы.

Но мужчина напомнил, что очень любит свою работу и ценит телевизионную карьеру

К этому надо профессионально относиться. На сегодня меня обожают, любят миллионы. Я честно зарабатываю деньги, живу в стране, могу спокойно, тихо гулять и никто мне не плюет в спину. Я думаю, что, учитывая других медийных личностей, которые так или иначе ушли в политику, они не могут себе это позволить. И я это очень ценю,

– откровенно заявил телеведущий.

Что интересно, уже в этом месяце Григорий Решетник выйдет на паркет танцевального шоу "Танцы со звездами", говорится на инстаграм-странице проекта.

Что известно о телевизионной карьере Решетника?