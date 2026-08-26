Григорий Решетник впервые за долгое время показал своих родителей: как они выглядят и что о них известно

Телеведущий Григорий Решетник нечасто показывает своих родителей в соцсетях. Однако на этот раз он сделал исключение.

25 августа отец шоумена Иван Решетник отмечал день рождения. По этому случаю Григорий опубликовал в инстаграме совместное фото с мамой и папой и поздравил отца.

На снимке ведущий обнимает родителей, сидящих за праздничным столом. Рядом с ним – его мама Ольга и отец Иван.

С днем рождения, папа, люблю тебя и спасибо за все,

– написал Григорий.

Григорий Решетник с родителями / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно о родителях Григория Решетника?

Родителей телеведущего зовут Ольга и Иван. Григорий вырос в Николаеве. По словам телеведущего, мама и папа всегда верили в него.

Сначала мама хотела, чтобы сын стал банкиром. После школы Григорий поступил на финансовую специальность, однако впоследствии решил сменить направление. Он переехал из Николаева в Киев и поступил в университет культуры и искусств, где учился по специальности "Диктор и ведущий телепрограмм".

Григорий неоднократно рассказывал, что многому научился у отца. В частности, не сдаваться в сложные моменты, ценить семью и заботиться о близких.

Родители Решетника вместе уже более 40 лет. Ведущий говорил, что восхищается их отношениями и благодарен родным за любовь и поддержку.

К слову, ранее телеведущая Леся Никитюк также показывала свою маму. Она опубликовала фото с ней во время отдыха в Карпатах.