Знаменитость остановилась в Яблунице, откуда открываются живописные горные пейзажи. На одном из кадров ведущая любуется видами с балкона в синем халате с принтом, а рядом лежит традиционный гуцульский лижник. Своими впечатлениями от отдыха телеведущая поделилась в своем Instagram.
Леся Никитюк в Яблонице / фото из инстаграма
Главной героиней снимков стала мама телеведущей, с которой Леся сделала уютное селфи у зеркала.
Леся Никитюк / фото из инстаграма
Для отдыха Никитюк выбрала длинное белое платье, облегающее фигуру, и темно-зеленую плетеную сумку, а ее мама позировала в темном платье с цветочным принтом.
Леся Никитюк с мамой / фото из инстаграма
Особое внимание подписчиков привлекла деталь из ресторана. На одном из кадров рядом с бокалом напитка заметили детскую бутылочку с водой, что перекликается с тем, что звезда воспитывает маленького сына Оскара, оберегая его от излишней публичности.
Кроме того, семья полакомилась необычным десертом. Сладости подали в форме гриба на съедобной основе из крошек, и на вид они почти не отличались от настоящего лесного белого гриба.
Десерт в виде гриба / фото из инстаграма
Однако украинцы сейчас живут словно в параллельных реальностях, что еще недавно Леся Никитюк делилась кадрами ужасных разрушений после очередного обстрела.