Циничная атака россиян вызвала волну возмущения среди украинцев. В частности, в соцсетях высказались и украинские звезды. Своей болью в инстаграме поделилась телеведущая Леся Никитюк. Она опубликовала жуткие кадры разрушений в Кривом Роге и Львове, которые оказались под вражескими ударами. Знаменитость призналась, что просто не находит слов, чтобы описать всю эту боль.

Кривой Рог. Пригород. Дом многодетной семьи. Я даже не хочу дописывать эту историю… Мои соболезнования… Это просто ужас, боль и ненависть,

– поделилась Никитюк.



Леся Никитюк показала последствия ночной атаки врага / скриншот сторис

Не менее эмоционально телеведущая отреагировала и на трагедию во Львове, где после обстрелов началась масштабная спасательная операция. Она показала кадры, как горожане вместе со спасателями расчищают обломки поврежденных зданий.

Львов. Люди помогают расчищать завалы, под которыми находятся люди. Невинные люди, по которым летят ракеты,

– подчеркнула ведущая.



Леся Никитюк показала последствия вражеской атаки / фото из инстаграма

Помимо Леси Никитюк, на очередную ночную атаку врага отреагировало немалое количество украинских знаменитостей. В частности, актрисы Ольга Сумская, Антонина Хижняк, ведущая Соломия Витвицкая, шеф-повар Эктор Хименес-Браво, актер Тарас Цимбалюк и другие.

Ранее психотерапевтка Елена Бортниковская рассказала, как не сломаться под постоянными обстрелами.