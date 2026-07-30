Циничная атака россиян вызвала волну возмущения среди украинцев. В частности, в соцсетях высказались и украинские звезды. Своей болью в инстаграме поделилась телеведущая Леся Никитюк. Она опубликовала жуткие кадры разрушений в Кривом Роге и Львове, которые оказались под вражескими ударами. Знаменитость призналась, что просто не находит слов, чтобы описать всю эту боль.
Кривой Рог. Пригород. Дом многодетной семьи. Я даже не хочу дописывать эту историю… Мои соболезнования… Это просто ужас, боль и ненависть,
– поделилась Никитюк.
Леся Никитюк показала последствия ночной атаки врага / скриншот сторис
Не менее эмоционально телеведущая отреагировала и на трагедию во Львове, где после обстрелов началась масштабная спасательная операция. Она показала кадры, как горожане вместе со спасателями расчищают обломки поврежденных зданий.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Львов. Люди помогают расчищать завалы, под которыми находятся люди. Невинные люди, по которым летят ракеты,
– подчеркнула ведущая.
Леся Никитюк показала последствия вражеской атаки / фото из инстаграма
Помимо Леси Никитюк, на очередную ночную атаку врага отреагировало немалое количество украинских знаменитостей. В частности, актрисы Ольга Сумская, Антонина Хижняк, ведущая Соломия Витвицкая, шеф-повар Эктор Хименес-Браво, актер Тарас Цимбалюк и другие.
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