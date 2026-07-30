Цинічна атака росіян спричинила хвилю обурення серед українців. Зокрема, у соцмережах висловилися й українські зірки. Своїм болем в інстаграмі поділилася телеведуча Леся Нікітюк. Вона опублікувала моторошні кадри руйнувань із Кривого Рогу та Львова, які опинилися під ворожими ударами. Знаменитість зізналася, що просто не знаходить слів, аби описати увесь біль.

Кривий Ріг. Передмістя. Будинок багатодітної родини. Я навіть не хочу дописувати цю історію… Мої співчуття… Це просто жах, біль і ненависть,

– поділилася Нікітюк.



Леся Нікітюк показала наслідки нічної атаки ворога / скрин сториз

Не менш емоційно телеведуча відреагувала й на трагедію у Львові, де після обстрілів розпочалася масштабна рятувальна операція. Вона показала кадри, як містяни разом із надзвичайниками розбирають уламки пошкоджених будівель.

Львів. Люди допомагають розбирати завали, під якими перебувають люди. Невинні люди, по яких б’ють ракети,

– підкреслила ведуча.



Леся Нікітюк показала наслідки ворожої атаки / фото з інстаграму

Окрім Лесі Нікітюк, на чергову нічну атаку ворога відреагувала чимала кількість українських знаменитостей. Зокрема, актриси Ольга Сумська, Антоніна Хижняк, ведуча Соломія Вітвицька, шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, актор Тарас Цимбалюк та інші.

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