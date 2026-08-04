Знаменитість зупинилася в Яблуниці, звідки відкриваються мальовничі гірські пейзажі. На одному з кадрів ведуча милується краєвидами з балкона в синьому халаті з принтом, а поруч лежить традиційний гуцульський ліжник. Відпочинком телеведуча поділилася у своєму інстагармі.

Леся Нікітюк в Яблуниці / фото з інстаграму

Головною героїнею світлин стала мама телеведучої, з якою Леся зробила затишне селфі біля дзеркала.

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Леся Нікітюк / фото з інстаграму

Для відпочинку Нікітюк обрала довгу білу сукню по фігурі та темно-зелену плетену сумку, тоді як її мама позувала в темній сукні з квітковим принтом.

Леся Нікітюк з мамою / фото з інстаграму

Окрему увагу підписників привернула деталь із ресторану. На одному з кадрів поруч із келихом напою помітили дитячу пляшечку з водою, що перегукується з тим, що зірка виховує маленького сина Оскара, оберігаючи його від зайвої публічності.

Крім того, родина поласувала незвичним десертом. Солодощі подали у формі гриба на їстівній основі з крихт, і на вигляд вони майже не відрізнялися від справжнього лісового білого гриба.

Десерт у вигляді гриба / фото з інстаграму

Однак українці зараз живуть ніби в паралельних реальностях, адже ще нещодавно Леся Нікітюк ділилася кадрами жахливих руйнувань після чергового обстрілу.



