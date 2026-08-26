25 серпня батько шоумена Іван Решетник відзначав день народження. З цієї нагоди Григорій опублікував в інстаграмі спільне фото з мамою та татом і привітав батька.

На світлині ведучий обіймає батьків, які сидять за святковим столом. Поруч із ним – його мама Ольга та батько Іван.

З днем народження, татусю, люблю тебе і дякую за все,

– написав Григорій.

Григорій Решетник з батьками / Скриншот з інстаграм-сторіс

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Що відомо про батьків Григорія Решетника?

Батьків телеведучого звати Ольга та Іван. Григорій виріс у Миколаєві. За словами телеведучого, мама й тато завжди вірили в нього.

Спочатку мама хотіла, щоб син став банкіром. Після школи Григорій вступив на фінансову спеціальність, однак згодом вирішив змінити напрям. Він переїхав із Миколаєва до Києва та вступив до університету культури і мистецтв, де навчався за спеціальністю "Диктор та ведучий телепрограм".

Григорій неодноразово розповідав, що багато чого навчився у батька. Зокрема, не здаватися у складні моменти, цінувати родину та піклуватися про близьких.

Батьки Решетника разом уже більш як 40 років. Ведучий зізнавався, що захоплюється їхніми стосунками та вдячний рідним за любов і підтримку.

До слова, раніше телеведуча Леся Нікітюк також показувала свою маму. Вона опублікувала фото з нею під час відпочинку в Карпатах.