GRISANA впервые отреагировала на скандальные слухи об отце-коррупционере

Украинская певица GRISANA стала объектом для обсуждений в социальных сетях. Пользователи предполагают, что певица является дочерью Дмитрия Грицуна, которому в июле этого года якобы сообщили о подозрении. Также его называют "криминальным авторитетом Днепра".

Вероятные родственные связи GRISANA вызывают подозрения относительно того, на какие средства она строит певческую карьеру. На фоне последних коррупционных скандалов внимание к артистке только усилилось, пишет 24 Канал.

В инстаграме на днях появилось сообщение о певице GRISANA – Грицун Анастасии Дмитриевне. Анонимный профиль, что на момент написания материала уже удален, утверждал, что отец артистки (Дмитрий Александрович Грицун) – взяточник, инициатор заказных убийств и коррупционер.

Анонимный пользователь заявил, что в июле 2025 года ему сообщили о подозрении. И действительно, Офис Генпрокурора 10 июля отметил, что правоохранители объявили о подозрении адвокату, который пытался заказать убийство свидетелей в производстве против его отца.

За это он предлагал 100 тысяч долларов. Полиция засвидетельствовала факт передачи части средств – 11 тысяч долларов. В публикации Офиса Генпрокурора говорится, что отец адвоката имеет связи с криминальными кругами.

Кроме того, в заметке упоминается отель в Павлограде, совладелицей которого якобы является GRISANA. И действительно, одной из владелиц отеля "Крокус" указана Грицун Анастасия Дмитриевна, которая проживает в Днепре на ул. Стромцова. По словам анонима, отель достался владельцам через угрозы, подкупы и избиения.

Владельцы отеля в Павлограде / Скриншот с YouControl

Основательницей торговой марки GRISANA также является Грицун Анастасия Дмитриевна с идентичным местом жительства.



Торговая марка GRISANA / Фото из реестров

В сети подозревают, что GRISANA может строить певческую карьеру на средства коррупционера. Это также стало бы ответом на вопрос о том, откуда у артистки деньги на дорогие клипы и продакшн.



Сообщение анонимного пользователя / Скриншот из телеграмм-каналов

Как GRISANA отреагировала на слухи?

После трехдневного молчания певица в телеграм-канале опубликовала свой ответ, в котором не сказала ничего конкретного – лишь опровергла слухи.

Распространенная, ничем не подтвержденная, информация, является искаженной, преувеличенной и создает ложное представление обо мне. Я могу нести ответственность, в том числе репутационную, только за свои действия. Что касается отеля, то ни я, ни члены моей семьи не являюсь и никогда не были его владельцами и не имеем права собственности на это помещение,

– написала артистка.

Относительно финансов, GRISANA утверждает, что с начала запуска проекта она имеет двух партнеров, не связанных с ее семьей. Артистка говорит, что ей приятно, что бюджет ее творчества оценивают больше, чем он есть на самом деле.

Что известно о GRISANA?