2 февраля, 16:59
Церемония Грэмми-2026 превратилась в акцию протеста: красноречивые фото звезд

Мария Примыч
Основні тези
  • Во время церемонии Грэмми в Лос-Анджелесе звезды, такие как Билли Айлиш и Бэд Банни, выразили протест против политики ICE.
  • Оливия Дин и Бэд Банни, которые получили награды, использовали свои речи, чтобы поддержать иммигрантов.

В воскресенье, 1 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Грэмми. Некоторые звезды появились на мероприятии со значками Ice Out, то есть выступили против политики Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE).

Среди них: Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл, Джастин и Хейли Бибери, Джони Митчелл, Kehlani, Марго Прайс, Джастин Вернон, Самара Джой, Эми Аллен. Об этом сообщает WWD.

В течение сезона награждения значки Ice Out носили и другие мировые знаменитости, в частности Ариана Гранде, Натали Портман, Джин Смарт, Оливия Уайлд и Наташа Лионн. Так, они поддержали протесты против сотрудников ICE в Миннесоте и по всей Америке.

Джастин и Хейли Бибери со значком Ice Out на красной дорожке Грэмми-2026 / Фото Getty Images

Билли Айлиш с братом со значком Ice Out на Грэмми-2026 / Фото Getty Images

Джони Митчелл со значком Ice Out на Грэмми-2026 / Фото Getty Images

Некоторые звезды также выразили поддержку иммигрантам на фоне иммиграционной политики администрации Дональда Трампа и кампании массовой депортации в своих речах, в частности победители Грэмми-2026 Бэд Банни и Оливия Дин, пишет ABC.

Оливия Дин получила награду в категории "Лучший новый артист". В речи она вспомнила иммигрантскую историю своей семьи. Отец певицы является британцем, а мать имеет ямайское и гаянское происхождение.

Я здесь как внучка иммигранта. Я – порождение храбрости, и я думаю, что эти люди заслуживают того, чтобы их отмечали. Мы ничто друг без друга, 
– сказала она.

Речь Оливии Дин на Грэмми-2026: смотрите видео онлайн

Бэд Банни стал победителем в категории "Альбом года".

Прежде чем я поблагодарю Бога, я скажу: Ice Out. Мы не дикари, мы не животные. Мы люди, и мы американцы, 
– сказал рэпер со сцены и получил громкие аплодисменты.

Пуэрто-риканский певец также призвал бороться с ненавистью любовью.

Ненависть становится сильнее с большей ненавистью. Единственное, что сильнее ненависти, – это любовь. Поэтому, пожалуйста, нам нужно быть другими. Если мы боремся, мы должны делать это с любовью. Мы не ненавидим их – мы любим свою семью. Не забывайте об этом. Вот как мы это делаем, с любовью, 
– подчеркнул он.

Бэд Банни посвятил награду "всем людям, которым пришлось покинуть свою родину, свою страну, чтобы следовать своим мечтам".

Речь Бэд Банни на Грэмми-2026: смотрите видео онлайн

Против иммиграционной политики администрации президента США в своих речах также высказались Билли Айлиш, Shaboozey, Kehlani, передает AP.

Протесты в США против ICE: главное

  • 7 января во время протестов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудник Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE) открыл огонь и смертельно ранил женщину.

  • В Министерстве внутренней безопасности утверждают, что она пыталась въехать на офицеров на своем авто. В ведомстве добавили, что агент использовал оружие, потому что видел реальную угрозу своей жизни и жизни других.

  • Телеканал CBS сообщал, что погибшей является 37-летняя Рене Гуд – гражданка США и жительница Миннеаполиса.

  • 24 января в Миннеаполисе федеральные иммиграционные агенты снова застрелили человека. Начальник полиции города Брайан О'Гара рассказал, что убитым оказался гражданин США Алекс Джеффри Претти.

  • В то же время Дональд Трампа действия ICE поддерживает.