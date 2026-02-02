Церемония Грэмми-2026 превратилась в акцию протеста: красноречивые фото звезд

В воскресенье, 1 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Грэмми. Некоторые звезды появились на мероприятии со значками Ice Out, то есть выступили против политики Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE).

Среди них: Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл, Джастин и Хейли Бибери, Джони Митчелл, Kehlani, Марго Прайс, Джастин Вернон, Самара Джой, Эми Аллен. Об этом сообщает WWD.

В течение сезона награждения значки Ice Out носили и другие мировые знаменитости, в частности Ариана Гранде, Натали Портман, Джин Смарт, Оливия Уайлд и Наташа Лионн. Так, они поддержали протесты против сотрудников ICE в Миннесоте и по всей Америке.

Джастин и Хейли Бибери со значком Ice Out на красной дорожке Грэмми-2026 / Фото Getty Images

Билли Айлиш с братом со значком Ice Out на Грэмми-2026 / Фото Getty Images

Джони Митчелл со значком Ice Out на Грэмми-2026 / Фото Getty Images

Некоторые звезды также выразили поддержку иммигрантам на фоне иммиграционной политики администрации Дональда Трампа и кампании массовой депортации в своих речах, в частности победители Грэмми-2026 Бэд Банни и Оливия Дин, пишет ABC.

Оливия Дин получила награду в категории "Лучший новый артист". В речи она вспомнила иммигрантскую историю своей семьи. Отец певицы является британцем, а мать имеет ямайское и гаянское происхождение.

Я здесь как внучка иммигранта. Я – порождение храбрости, и я думаю, что эти люди заслуживают того, чтобы их отмечали. Мы ничто друг без друга,

– сказала она.

Бэд Банни стал победителем в категории "Альбом года".

Прежде чем я поблагодарю Бога, я скажу: Ice Out. Мы не дикари, мы не животные. Мы люди, и мы американцы,

– сказал рэпер со сцены и получил громкие аплодисменты.

Пуэрто-риканский певец также призвал бороться с ненавистью любовью.

Ненависть становится сильнее с большей ненавистью. Единственное, что сильнее ненависти, – это любовь. Поэтому, пожалуйста, нам нужно быть другими. Если мы боремся, мы должны делать это с любовью. Мы не ненавидим их – мы любим свою семью. Не забывайте об этом. Вот как мы это делаем, с любовью,

– подчеркнул он.

Бэд Банни посвятил награду "всем людям, которым пришлось покинуть свою родину, свою страну, чтобы следовать своим мечтам".

Против иммиграционной политики администрации президента США в своих речах также высказались Билли Айлиш, Shaboozey, Kehlani, передает AP.

