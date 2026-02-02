От "голых" платьев до блестящих костюмов: самые яркие образы звезд на красной дорожке Грэмми

1 февраля в Лос-Анджелесе отгремела 68-я церемония награждения Грэмми. Однако внимание публики приковано не только к победителям, но и к образам звезд на красной дорожке.

Своими нарядами публику поразили Хайди Клум, Майли Сайрус, Джастин Бибер и другие знаменитости. Модное издание InStyle собрало самые эффектные образы звезд.

Билли Айлиш

Певица соединила черный оверсайз-бомбер с рубашкой, галстуком и белой накидкой. Черная юбка, белые гольфы с подвязками, каблуки и миниатюрная сумка завершили ее стильный образ.

Хайди Клум

Немецкая супермодель и актриса, которая любит экспериментировать со стилем, появилась на красной дорожке в телесном латексном платье без бретелек, которое похоже на второй слой кожи. Образ довершали колечки и каблуки в тон платья. Кадры с Грэмми-2026 звезда уже опубликовала на своей странице в инстаграме.

Майли Сайрус

Исполнительница надела кожаную мотокуртку с поясом, объемные брюки и белую рубашку. Этот черно-белый look от Celine дополнила большая золотая брошь с инициалами певицы M.C, каблуки и перчатки.

Karol G

Колумбийская певица вышла на публику в прозрачном платье от Paolo Sebastian с нежно голубым кружевом и шлейфом с кисточками. Она дополнила образ каблуками Gianvito Rossi и ювелирными украшениями Jacob & Co.

Леди Гага

Знаменитость поразила кутюрным платьем от парижского бренда Matières Fécales с черными перьями, высоким воротником и длинным шлейфом.

Теяна Тейлор

Исполнительница надела блестящее платье от Tom Ford, созданное с асимметричным вырезом, который идеально подчеркивал ее пресс. Образ дополнили украшения из коллекции HardWare от Tiffany & Co.

Сабрина Карпентер

Артистка поразила публику бохо-платьем от Valentino. Белый наряд украшали вышитые жемчугом цветы, прозрачная накидка и юбка с рюшами.

Церемонию награждения Грэмми-2026 также посетил Джастин Бибер вместе с женой Хейли. Они выбрали total black образы: певец надел черный костюм от Balenciaga и колье со 100-каратным бриллиантом от Lorraine Schwartz, а Хейли – черное платье без бретелек от Alaïa с прозрачными вставками на ногах. Ее образ дополняли серебряное колье с 30-каратным грушевидным бриллиантом, серьги на 20 каратов и кольцо на 12 каратов, также от Lorraine Schwartz. Это было первое появление пары на красной дорожке Грэмми с 2022 года, как отметило издание GRAND PINNACLE TRIBUNE.

Какие интересные образы были у мужчин на Грэмми-2026?

Певец Bad Bunny надел мужской костюм от французского дома моды Schiaparelli с большими плечами и корсетом на талии. Его дополнила белая рубашка, черная бабочка, украшения Cartier и черная обувь.

Американский артист Sombr на красную дорожку надел костюм из красных и серебристых пайеток от Valentino. К этому наряду он добавил золотистую кружевную рубашку и обувь со стразами.

Рэпер Shaboozey выбрал стиль cowboycore: черный смокинг и жилет от Bode мужчина соединил с белой рубашкой, большим поясом и темными джинсами с потертостями.

