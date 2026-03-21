Обещания не спасли: 4 самых громких развода в украинском шоу-бизнесе

В последние годы наблюдается тенденция среди украинских звезд, что они чаще разводятся, чем создают семьи. Более того, некоторые истории становятся скандальными.

Интересно, что даже после того, как прошло некоторое время после официального расставания и каждый пошел своей дорогой, все же продолжают всплывать факты личной жизни звезд, которые делят публику на два лагеря. 24 Канал расскажет о четырех звездных парах, которые изрядно наделали шума своими разводами.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина

В марте 2024 года Виктор Розовый женился на Ольге Мерзликиной. Девушка – украинская модель, юмористка и актриса развлекательного ютуб-канала "Рябина". Свадьбу пара отгуляла во Львове.

После того как Виктор получил ранение на фронте, Ольга поддерживала мужа и демонстрировала в соцсетях успехи его реабилитации.

В мае прошлого года экс-возлюбленные опубликовали заявления, где сообщили, что они разводятся. Девушка отметила, что причиной развода стали измены мужа во время отношений.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина / Фото из соцсетей

После этого военный дал интервью Раминой, где рассказал, что перед разводом Ольга показала ему контракт с определенными условиями. По словам юмориста, он должен был заплатить ей 500 тысяч гривен моральной компенсации. Виктор утверждает, что по контракту женщина также могла публично рассказать о его изменах – что и сделала, – а он должен был молчать.

На тот момент у него не было денег. Поэтому он взял 500 тысяч гривен из банка, где были средства на реабилитацию.

А что касается отношений с Мерзликиной, то военный признался, что ему они "никогда не нравились", и до сих пор не знает, имел ли чувства к женщине. А сделал предложение из-за того, что пошел на войну и понимал, что может погибнуть или получить ранение, а хотел детей.

Кроме того, в публичную плоскость он еще и вынес тему интимных отношений.

Ей нравилось, чтобы я ее удовлетворял кл*торально, но руками. Это ненормально. Давай "масляй вареник час". Мне это не нравилось, но все равно делал, потому что она меня просила, потому что это была моя партнерша,

– заявил юморист

Виктор Розовый также признался, что изменял избраннице 3 раза: 2 – на войне и 1 – в 2019 году. Однако он утверждает, что не простил бы того, если бы изменили ему.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина / Фото из соцсетей

Сама же Ольга после этого скандала пришла на откровенный разговор к Маше Ефросининой. Она рассказала свою версию отношений. Женщина растрогала публику искренностью, а вот Виктор получил очередную порцию хейта от людей.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Пара познакомилась на съемочной площадке. Наталья рассказывала, что почти сразу почувствовала, что Андрей – тот самый, с которым она хочет создать семью. В тот момент актер был женат, и ради Денисенко развелся с женой. Фединчик сделал предложение актрисе во время полета на самолете.

В 2017 году они поженились на Мальдивах. Позже у супругов родился сын.

Свадьба Денисенко и Фединчика / Фото из соцсетей

Когда началась полномасштабная война, актер стал на защиту Украины, поэтому отношения супруги продолжали на расстоянии. В июле 2025 года женщина подтвердила развод с Андреем. Причиной называли отсутствие взаимопонимания и потеря чувств.

Впоследствии Денисенко дала интервью Маше Ефросининой где рассказала, что причиной развода с Андреем Фединчиком стали обиды из-за его ревности и ответственность за семью, которая была в основном на ней.

Но на это заявление отреагировала первая жена актера. Виктория Кукса обвинила Наталью во лжи и вмешательстве в ее отношения с Андреем.

Я не буду сейчас затрагивать историю 10-летней давности и то, как тебе удалось выйти сухой из воды, и рассказывать, что ты "не имела отношений" с моим мужем, пока мы были вместе. Это отдельная история о том, как ты технически влезла в чужую семью,

– написала Виктория.

Она также добавила, что с осени Денисенко встречалась с другим женатым мужчиной. По словам Виктории, актриса знала его жену и детей, однако ее это не остановило.

Виктория Кукса об интервью Наталки Денисенко / Скриншот с ютуба

В интервью Денисенко опровергала обвинения Андрея в измене, указав, что причиной развода были другие факторы.

Через некоторое время на интервью пришел и Андрей Фединчик. Он рассказал, что хотел сохранить семью, но узнал, что Денисенко уже состояла в отношениях с другим мужчиной.

Это было огромным ударом. Надо говорить правду. Я за то, чтобы не жить с людьми, если ты уже не любишь. Приди и скажи. Будет тяжело и больно, но это не ложь. Тогда можно расходиться,

– подчеркнул Андрей.

Александр Терен и Инна Белень

Эту пару в 2025 году обсуждали, пожалуй, больше всего. Они оба были участниками проекта "Холостяк". Военный в финале выбрал именно Инну, однако позже приняли решение "идти разными дорогами". Но на этом история не закончилась.

Инна Белень и Александр Терен / Фото СТБ

В одном из интервью Терен рассказал, что ему не понравилась ни одна из девушек. Он подтвердил, что должен был выбрать победительницу, ведь такой формат проекта. Отказаться не мог, а решение принимал не он, а руководство проекта.

Ранее Инна уже делала публичные замечания холостяку, отмечая, что она была искренней в отношениях, а Александр нарушил их договоренность об уважении после проекта.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Пара познакомилась в Италии на свадьбе. На тот момент шоумен был в отношениях, сама Кристина утверждает, что их отношения начали развиваться, когда муж развелся.

Они поженились в 2020 году.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Фото из соцсетей

Но семейное счастье продолжалось до октября 2022 года. Тогда супруги развелись. Инициатором развода стала сама Кристина, ведь по ее словам, во взаимоотношениях были определенные табу, которые Владимир нарушил. Она отметила, что это была неприемлемая ситуация.

Недавно бывшая Остапчука дала интервью, где решила рассказать всю правду, ведь устала терпеть ложь.

По словам Кристины, одной из главных причин развода стало то, как Остапчук вел себя после употребления алкоголя. Горняк утверждает, что ее бывший муж не знал меры, когда пил, и в таком состоянии часто терял контроль над поведением. В состоянии алкогольного опьянения он становился агрессивным.

Когда он был трезв – у нас могли быть нормальные разговоры. Но когда наступал алкоголь, начинались претензии, оскорбления и скандалы,

– отметила нотариус.

Кристина рассказала, что во время ссор дома конфликты часто выходили из-под контроля. Иногда Владимир бросал предметы или бил их об пол или стену. Однако, по ее словам, к ней он физического насилия не применял.

Также немало времени у пары продолжался имущественный спор. Ведь в браке они приобрели дом, а после развода нужно урегулировать этот момент. Кроме того, в публичной плоскости часто возникают конфликты между Горняком и его теперешней избранницей – Екатериной Полтавской. Сам Владимир не комментирует в соцсетях ссоры женщин и обвинений бывшей.