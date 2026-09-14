Одна таблетка могла оказаться смертельной: СМИ назвали вероятную причину смерти Хейден Панеттьери

В СМИ появились новые подробности расследования смерти американской актрисы Хейден Панеттьери.

По информации TMZ, в день смерти Хейден Панеттьери, возможно, приняла таблетку оксикодона, содержавшую фентанил – сильнодействующий опиоид, что может вызвать смертельную передозировку.

Как утверждают источники, осведомленные о деле Хейден Панеттьери, у актрисы был поставщик наркотиков в Лос-Анджелесе, у которого она нелегально покупала рецептурные препараты, в частности оксикодон – сильнодействующее обезболивающее средство.

Накануне смерти знаменитость как раз прилетела из Лос-Анджелеса в Южную Каролину. Во время перелета она приняла несколько приобретенных препаратов.

Утром 16 августа Панеттьери, вероятно, приняла еще одну таблетку оксикодона. Правоохранители предполагают, что именно она могла стать смертельной, поскольку содержала фентанил.

Хейден Панеттьери / Фото Getty Images

В то же время официальная причина смерти Хейден пока не объявлена. Окончательные результаты токсикологической экспертизы еще не готовы, поэтому версия о таблетке с фентанилом остается лишь предположением.

В настоящее время Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) в Лос-Анджелесе выясняет обстоятельства, при которых Панеттьери получила этот препарат. Ее бывший бойфренд Брайан Хикерсон, который находился в той же квартире, где скончалась актриса, уже пообщался с федеральными правоохранителями США.