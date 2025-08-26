Хейли Бибер снова очаровала своих подписчиков, поделившись серией новых фото. Среди них кадры с мужем Джастином Бибером, близкой подругой Кайли Дженнер и сыном.

Недавно мальчику исполнился год. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу звезды.

Так, Хейли показала разные моменты: селфи, фото с Джастином, летний отдых у бассейна и объятия с Кайли Дженнер. Но больше всего внимания привлекло фото из фотобудки, где Хейли нежно обнимает и целует сына. Однако лицо малыша пара пока не показывает публике.

Напомним, сын Хейли и Джастина Бибера появился на свет 22 августа 2024 года, и родители назвали его Джек Блюз. На днях Хейли поздравила малыша в соцсетях с первым днем рождения. Тогда модель также поделилась совместными фото с сыном.