Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Хейли. Она поздравила сына с 1-летием.

Хейли Бибер опубликовала две фотографии с Джеком Блюзом. На первой – модель держит сына на руках и широко улыбается, а на второй – нежно обнимает и целует мальчика в лоб.

1 год тебе, мой прекрасный мальчик. С первым днем рождения, Джеку, ты – воплощение радости,

– написала Хейли.

Хейли Бибер с сыном / Фото из инстаграма модели

Хейли Бибер и Джек Блюз / Фото из инстаграма модели

Что известно об отношениях Джастина и Хейли Биберов?