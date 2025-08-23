Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Гейлі. Вона привітала сина з 1-річчям.
Гейлі Бібер опублікувала дві світлини з Джеком Блюзом. На першій – модель тримає сина на руках і широко усміхається, а на другій – ніжно обіймає і цілує хлопчика в лоб.
1 рік тобі, мій прекрасний хлопчику. З першим днем народження, Джеку, ти – втілення радості,
– написала Гейлі.
Гейлі Бібер з сином / Фото з інстаграму моделі
Гейлі Бібер і Джек Блюз / Фото з інстаграму моделі
Що відомо про стосунки Джастіна і Гейлі Біберів?
Джастін і Гейлі одружилися у вересні 2018 року.
У травні 2024 року Бібери оновили свої шлюбні обітниці на Гаваях і повідомили, що чекають на першу дитину. 22 серпня у подружжя народився син, якого назвали Джек Блюз.
Навесні цього року в мережі почали ширитися чутки про розлучення Джастіна і Гейлі Біберів. Однак співак уже кілька разів їх спростовував, публікуючи спільні романтичні світлини з дружиною.