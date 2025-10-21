Украинские политики проводят время не только на постоянных заседаниях или разговорах с журналистами. Вне публичной деятельности они имеют свои особые увлечения, как и обычные люди. Кто-то читает книги, а кому-то по душе тренироваться в спортзале.

В материале Show 24 узнавайте о хобби украинских политиков. Эти дела помогают им держаться на плаву, восстанавливаться и заряжаться энергией в непростые времена.

Елена Зеленская

Первая леди Украины во время полномасштабного вторжения занялась забытым хобби – игрой на фортепиано. Сейчас она любит играть на электрическом пианино в наушниках – так музыку слышит только она сама. В детстве Елена Зеленская раздражалась, когда за ней кто-то наблюдал во время игры.

Я пытаюсь восстановить... Нашла ноты, когда еще играла дочь и сын... Это такое удовольствие особое. Никто не слышит твоих ошибок, никто не прислушивается,

– делилась первая леди.

Дмитрий Кулеба

Бывший министр иностранных дел Украины в свободное время читает книги, также он коллекционирует фигурки слонов и сигары. Кроме того, Дмитрий Кулеба увлекается кулинарией. Его коронное блюдо – рагу с бычьими хвостами.

Дмитрий готовит больше и гораздо вкуснее. Я восхищаюсь его чувством вкусов. Я могу приготовить что-то традиционное. А Дмитрий умеет взять пасту, но совместить с таким набором специй и овощей, что это будет необычно,

– говорила его любимая, Светлана Павелецкая.

Кирилл Буданов

Руководитель ГУР является филателистом уже много лет. То есть он коллекционирует и изучает почтовые марки разных стран. Некоторые из них уже прекратили свое существование.

Это хобби возникло не так давно, 150 лет назад максимум: большинство марок 1900-х годов. Пересматривая свою коллекцию, дополняя ее, я в какой-то момент понял, что очень много стран, марки которых рассматриваю, не существуют. А это было не так давно. Все эти разговоры о том, что "не может какая-то страна просто взять и исчезнуть" – это ложь,

– делился Кирилл Буданов.

Еще Кирилл Буданов поделился, что имеет коллекцию моделек различных кораблей.

Юлия Свириденко

Глава правительства Юлия Свириденко владеет несколькими языками, а также умеет играть на фортепиано. Официальной информации о ее музыкальном образовании нет, однако в СМИ указывают, что премьер-министр имеет прекрасный музыкальный слух. Она до сих пор исполняет различные произведения, но музыка для нее сейчас – это хобби.

Михаил Федоров

Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации проводит свободное время так, чтобы зарядиться энергией и держаться на плаву. В этом ему больше всего помогает спорт. Федоров занимается им регулярно. К слову, также у политика есть первый разряд по шахматам.

"Без спорта я умираю. Если будет ядерный удар, я все равно буду заниматься спортом. По-другому не смогу", – признавался Федоров.

Ранее мы рассказывали о стиле премьер-министра Украины Юлии Свириденко.