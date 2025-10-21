Українські політики проводять час не лише на постійних засіданнях чи розмовах з журналістами. Поза публічною діяльністю вони мають свої особливі захоплення, як і звичайні люди. Хтось читає книги, а комусь до душі тренуватися у спортзалі.

У матеріалі Show 24 дізнавайтеся про хобі українських політиків. Ці справи допомагають їм триматися на плаву, відновлюватися і заряджатися енергією у непрості часи.

Олена Зеленська

Перша леді України під час повномасштабного вторгнення зайнялась забутим хобі – грою на фортепіано. Зараз вона любить грати на електричному піаніно в навушниках – так музику чує лише вона сама. У дитинстві Олена Зеленська дратувалась, коли за нею хтось спостерігав під час гри.

Я намагаюсь відновити… Знайшла ноти, коли ще грала донька й син… Це таке задоволення особливе. Ніхто не чує твоїх помилок, ніхто не прислухається,

– ділилась перша леді.

Дмитро Кулеба

Колишній міністр закордонних справ України у вільний час читає книжки, також він колекціонує фігурки слонів та сигари. Окрім того, Дмитро Кулеба захоплюється кулінарією. Його коронна страва – рагу з бичачими хвостами.

Дмитро готує більше і набагато смачніше. Я захоплююсь його відчуттям смаків. Я можу приготувати щось традиційне. А Дмитро вміє взяти пасту, але поєднати з таким набором спецій та овочів, що це буде незвичайно,

– казала його кохана, Світлана Павелецька.

Кирило Буданов

Керівник ГУР є філателістом уже багато років. Тобто він колекціонує та вивчає поштові марки різних країн. Деякі з них вже припинили своє існування.

Це хобі виникло не так давно, 150 років тому максимум: більшість марок 1900-х років. Передивляючись свою колекцію, доповнюючи її, я в якийсь момент зрозумів, що дуже багато країн, марки яких роздивляюсь, не існують. А це було не так давно. Усі ці розмови про те, що "не може якась країна просто взяти та зникнути" – це брехня,

– ділився Кирило Буданов.

Ще Кирило Буданов поділився, що має колекцію модельок різних кораблів.

Юлія Свириденко

Очільниця уряду Юлія Свириденко володіє кількома мовами, а також вміє грати на фортепіано. Офіційної інформації про її музичну освіту немає, однак у ЗМІ вказують, що прем'єр-міністерка має чудовий музикальний слух. Вона досі виконує різні твори, але музика для неї зараз – це хобі.

Михайло Федоров

Перший віцепрем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації проводить вільний час так, щоб зарядитись енергією та триматися на плаву. У цьому йому найбільше допомагає спорт. Федоров займається ним регулярно. До слова, також у політика є перший розряд з шахів.

"Без спорту я вмираю. Якщо буде ядерний удар, я все одно буду займатися спортом. По-іншому не зможу", – зізнавався Федоров.

