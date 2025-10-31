Звездные гости и первое индивидуальное свидание сезона: как проходит 3 выпуск "Холостяка"

3 выпуск 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" уже в эфире. Сегодня Тарас Цимбалюк покажет девушкам часть своей профессии, чтобы увидеть, смогут ли они ее принять, и сходит на первое индивидуальное свидание.

Участницы проекта познакомятся с подругами Цымбалюка: актрисой Натальей Денисенко и певицей Златой Огневич. Как проходит 3 выпуск "Холостяка", читайте в материале 24 Канала.

Девушки заселились в дом. Их встретил неизменный ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник. Он передал приглашение на свидание Яне Андриенко, Софии Шамии и Анастасии Половинкиной, которые не получили розы на первой церемонии.

Цимбалюк пригласил девушек на спектакль "Основной инстинкт", в котором он играет. Они пришли в Октябрьский дворец.