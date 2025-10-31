Зіркові гості й перше індивідуальне побачення сезону: як проходить 3 випуск "Холостяка"

3 випуск 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" уже в ефірі. Сьогодні Тарас Цимбалюк покаже дівчатам частину своєї професії, щоб побачити, чи зможуть вони її прийняти, і сходить на перше індивідуальне побачення.

Учасниці проєкту познайомляться з подругами Цимбалюка: акторкою Наталкою Денисенко і співачкою Златою Огнєвіч. Як проходить 3 випуск "Холостяка", читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дівчата заселилися у будинок. Їх зустрів незмінний ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетник. Він передав запрошення на побачення Яні Андрієнко, Софії Шамії та Анастасії Половинкіній, які не отримали троянди на першій церемонії.

Цимбалюк запросив дівчат на виставу "Основний інстинкт", в якій він грає. Вони прийшли у Жовтневий палац.

Інші учасниці тим часом влаштували посиденьки на дивані. Також до них прийшов Решетник. Ведучий розповів, що тепер щотижня у дівчат буде "Жіночий клуб" – це різні практики із професіоналами.