Не буду ничего никому доказывать, – "Мисс Украина 2023" со скандалом покинула проект "Холостяк"

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия со скандалом покинула проект "Холостяк". Модель приняла такое решение в 3 выпуске после ссоры с другими участницами.

Врач-косметолог Оксана Шанюк рассказала, что София была любовницей. Якобы модель встречалась с мужчиной, который имел беременную избранницу, передает 24 Канал.

София Шамия резко отреагировала на обвинения. Модель заявила, что вокруг нее много слухов из-за титула "Мисс Украина 2023". Впоследствии девушка расплакалась и выбежала на улицу.

Я не буду ничего никому доказывать. Я такая, какая есть. Я искренняя,

– сказала София.

После инцидента Шамия приняла решение добровольно покинуть проект.

Я не окружаю себя в повседневной жизни настолько негативными людьми,

– сказала она, когда собирала вещи.

Тарас Цимбалюк пока о решении девушки не знает.

Как проходит 3 выпуск "Холостяка"?