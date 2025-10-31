Укр Рус
Show24 Телешоу Не буду ничего никому доказывать, – "Мисс Украина 2023" со скандалом покинула проект "Холостяк"
31 октября, 21:17
2

Не буду ничего никому доказывать, – "Мисс Украина 2023" со скандалом покинула проект "Холостяк"

Мария Примыч
Основні тези
  • София Шамия, "Мисс Украина 2023", покинула проект "Холостяк" после ссоры с участницами.
  • Шамия резко отреагировала на обвинения в отношениях с мужчиной, чья избранница была беременной, и решила уйти из проекта.

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия со скандалом покинула проект "Холостяк". Модель приняла такое решение в 3 выпуске после ссоры с другими участницами.

Врач-косметолог Оксана Шанюк рассказала, что София была любовницей. Якобы модель встречалась с мужчиной, который имел беременную избранницу, передает 24 Канал.

Кстати Звездные гости и первое индивидуальное свидание сезона: как проходит 3 выпуск "Холостяка"

София Шамия резко отреагировала на обвинения. Модель заявила, что вокруг нее много слухов из-за титула "Мисс Украина 2023". Впоследствии девушка расплакалась и выбежала на улицу.

Я не буду ничего никому доказывать. Я такая, какая есть. Я искренняя, 
– сказала София.

После инцидента Шамия приняла решение добровольно покинуть проект.

Я не окружаю себя в повседневной жизни настолько негативными людьми, 
– сказала она, когда собирала вещи.

Тарас Цимбалюк пока о решении девушки не знает.

Как проходит 3 выпуск "Холостяка"?

  • В 3 выпуске участницы "Холостяка" заселились в дом.

  • Тарас Цимбалюк сходил на первое групповое свидание сезона. Он пригласил Яну Андриенко, Софию Шамию и Анастасию Половинкину на спектакль "Основной инстинкт", в котором играет.

  • На свидание также посетили актриса Наталка Денисенко и певица Злата Огневич, которые пообщались с участницами. В конце концов Цимбалюк вручил розу Анастасии.

  • Актер также пригласил Дарью Романец на индивидуальное свидание.