Не буду нічого нікому доказувати, – "Міс Україна 2023" зі скандалом покинула проєкт "Холостяк"
- Софія Шамія, "Міс Україна 2023", покинула проєкт "Холостяк" після сварки з учасницями.
- Шамія різко відреагувала на звинувачення у стосунках із чоловіком, чия обраниця була вагітною, і вирішила піти з проєкту.
Володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія зі скандалом покинула проєкт "Холостяк". Модель ухвалила таке рішення у 3 випуску після сварки з іншими учасницями.
Лікарка-косметологиня Оксана Шанюк розповіла, що Софія була коханкою. Нібито модель зустрічалась з чоловіком, який мав вагітну обраницю, передає 24 Канал.
Софія Шамія різко відреагувала на звинувачення. Модель заявила, що навколо неї багато чуток через титул "Міс Україна 2023". Згодом дівчина розплакалась і вибігла на вулицю.
Я не буду нічого нікому доказувати. Я така, яка є. Я щира,
– сказала Софія.
Після інциденту Шамія ухвалила рішення добровільно покинути проєкт.
Я не оточую себе в повсякденному житті настільки негативними людьми,
– сказала вона, коли збирала речі.
Тарас Цимбалюк наразі про рішення дівчини не знає.
Як проходить 3 випуск "Холостяка"?
У 3 випуску учасниці "Холостяка" заселились у будинок.
Тарас Цимбалюк сходив на перше групове побачення сезону. Він запросив Яну Андрієнко, Софію Шамію та Анастасію Половинкіну на виставу "Основний інстинкт", в якій грає.
На побачення також завітали акторка Наталка Денисенко і співачка Злата Огнєвіч, які поспілкувалися з учасницями. Зрештою Цимбалюк вручив троянду Анастасії.
Актор також запросив Дар'ю Романець на індивідуальне побачення.