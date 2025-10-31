Он был мафией, – "Мисс Украина 2023" шокировала историей об отношениях с иностранцем
- София Шамия рассказала о своих отношениях с японцем-якудзой, которые длились около двух лет.
- После завершения отношений, София осталась с долгами ресторанного бизнеса, которые впоследствии выплатила самостоятельно.
Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия рассказала о своей первой любви. Это был иностранец, с которым модель встречалась около двух лет.
О своих отношениях с японцем София рассказала в 3 выпуске проекта "Холостяк", передает 24 Канал.
Было очень много моментов, которые он не готов был изменить. В Японии другая культура. Он еще был якудзой, он был мафией. Он не был верным, к сожалению. У них в Японии это нормально,
– рассказала София Шамия.
В конце концов девушка решила завершить отношения с японцем. По словам модели, мужчина немного разозлился на нее.
У нас был совместный бизнес, зарегистрирован на меня. Это был ресторанный бизнес. Там были долги на одном из ресторанов – более 10 тысяч долларов. Мне было тогда 19, и он эти долги оставил на меня. Я в течение месяца сама отдала все долги и переехала в Киев,
– поделилась она.
София Шамия покинула проект "Холостяк"
В третьем выпуске Тарас Цимбалюк пригласил Софию Шамию, Яну Андриенко и Анастасию Половинкину на групповое свидание. Девушки смотрели спектакль "Основной инстинкт" с его участием.
К ним также присоединились Наталка Денисенко и Злата Огневич, которые пообщались с участницами. После свидания Цимбалюк вручил розу Анастасии, но с другими девушками не попрощался.
Но впоследствии обладательница титула "Мисс Украина 2023" поскандалила с другими участницами и приняла решение добровольно покинуть проект.
Дело в том, что врач-косметолог Оксана Шанюк обвинила Софию Шамию в том, что она была любовницей.