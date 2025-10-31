О своих отношениях с японцем София рассказала в 3 выпуске проекта "Холостяк", передает 24 Канал.

Не пропустите Звездные гости и первое индивидуальное свидание сезона: как проходит 3 выпуск "Холостяка"

Было очень много моментов, которые он не готов был изменить. В Японии другая культура. Он еще был якудзой, он был мафией. Он не был верным, к сожалению. У них в Японии это нормально,

– рассказала София Шамия.

В конце концов девушка решила завершить отношения с японцем. По словам модели, мужчина немного разозлился на нее.

У нас был совместный бизнес, зарегистрирован на меня. Это был ресторанный бизнес. Там были долги на одном из ресторанов – более 10 тысяч долларов. Мне было тогда 19, и он эти долги оставил на меня. Я в течение месяца сама отдала все долги и переехала в Киев,

– поделилась она.

София Шамия покинула проект "Холостяк"