Про свої стосунки з японцем Софія розповіла у 3 випуску проєкту "Холостяк", передає 24 Канал.
Було дуже багато моментів, які він не готовий був змінити. В Японії інша культура. Він ще був якудзою, він був мафією. Він не був вірним, на жаль. У них в Японії це нормально,
– розповіла Софія Шамія.
Зрештою дівчина вирішила завершити стосунки з японцем. За словами моделі, чоловік трохи розізлився на неї.
У нас був спільний бізнес, зареєстрований на мене. Це був ресторанний бізнес. Там були борги на одному з ресторанів – понад 10 тисяч доларів. Мені було тоді 19, і він ці борги залишив на мене. Я впродовж місяця сама віддала всі борги й переїхала до Києва,
– поділилась вона.
Софія Шамія покинула проєкт "Холостяк"
У третьому випуску Тарас Цимбалюк запросив Софію Шамію, Яну Андрієнко та Анастасію Половинкіну на групове побачення. Дівчата дивились виставу "Основний інстинкт" з його участю.
До них також доєдналися Наталка Денисенко і Злата Огнєвіч, які поспілкувалися з учасницями. Після побачення Цимбалюк вручив троянду Анастасії, але з іншими дівчатами не попрощався.
Та згодом володарка титулу "Міс Україна 2023" поскандалила з іншими учасницями й ухвалила рішення добровільно покинути проєкт.
Річ у тім, що лікарка-косметологиня Оксана Шанюк звинуватила Софію Шамію у тому, що вона була коханкою.