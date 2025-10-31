Про свої стосунки з японцем Софія розповіла у 3 випуску проєкту "Холостяк", передає 24 Канал.

Було дуже багато моментів, які він не готовий був змінити. В Японії інша культура. Він ще був якудзою, він був мафією. Він не був вірним, на жаль. У них в Японії це нормально,

– розповіла Софія Шамія.

Зрештою дівчина вирішила завершити стосунки з японцем. За словами моделі, чоловік трохи розізлився на неї.

У нас був спільний бізнес, зареєстрований на мене. Це був ресторанний бізнес. Там були борги на одному з ресторанів – понад 10 тисяч доларів. Мені було тоді 19, і він ці борги залишив на мене. Я впродовж місяця сама віддала всі борги й переїхала до Києва,

– поділилась вона.

Софія Шамія покинула проєкт "Холостяк"