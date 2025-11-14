14 ноября, 20:10
"Холостяк" 14 сезон 5 выпуск: кто из девушек вылетел из проекта
14 ноября зрители увидели 5 выпуск реалити "Холостяк", где украинский актер Тарас Цимбалюк ищет любовь. На этой неделе за его сердце боролось 11 девушек.
В то же время не все продолжили свой путь на проекте. В новом выпуске Тарас Цимбалюк попрощался сразу с несколькими участницами, пишет 24 Канал.
Первой шоу покинула модель Диана Зотова. Тарас Цимбалюк выгнал девушку из проекта еще до церемонии роз.