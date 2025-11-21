В день рождения: Тарас Цимбалюк поцеловался с еще одной участницей "Холостяка"

В 6 выпуске проекта "Холостяк" Тарас Цимбалюк сблизился с двумя участницами. Первой, с кем поцеловался актер, стала фотомодель из Хмельницкого Надин Головчук.

Второй на свидание с главным героем пошла предпринимательница Ирина Кулешина. Девушка поцеловалась с Цимбалюком в свой день рождения, сообщает 24 Канал.

В начале свидания к Тарасу Цимбалюку и Ирине пришел Григорий Решетник и предложил им пройти квест. Им нужно было выполнить несколько заданий.

В частности, в конце квеста Тарас и Ирина попробовали роупджампинг – прыгали с высоты в реку. Оба смогли выполнить это задание, а после экстрима отправились на романтический ужин.

Цимбалюк подарил девушке большой букет цветов и торт. Во время ужина они общались на разные темы. Тарас, в частности, рассказал о своем желании создать семью.

В конце свидания Цимбалюк и Кулешина обнимались, а затем поцеловались.

Он первый ко мне потянулся, и я также в этот момент этого хотела. Этот поцелуй был очень особенным. Я просто была счастлива. Общение было просто идеальное,

– сказала девушка.

Что известно об Ирине Кулешиной?