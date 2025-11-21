В день рождения: Тарас Цимбалюк поцеловался с еще одной участницей "Холостяка"
- В 6 выпуске проекта "Холостяк" Тарас Цимбалюк поцеловался с двумя участницами, первой из которых стала Надин Головчук.
- Во время свидания с Ириной Кулешиной, которое включало роупджампинг и романтический ужин, они также поцеловались.
В 6 выпуске проекта "Холостяк" Тарас Цимбалюк сблизился с двумя участницами. Первой, с кем поцеловался актер, стала фотомодель из Хмельницкого Надин Головчук.
Второй на свидание с главным героем пошла предпринимательница Ирина Кулешина. Девушка поцеловалась с Цимбалюком в свой день рождения, сообщает 24 Канал.
В начале свидания к Тарасу Цимбалюку и Ирине пришел Григорий Решетник и предложил им пройти квест. Им нужно было выполнить несколько заданий.
В частности, в конце квеста Тарас и Ирина попробовали роупджампинг – прыгали с высоты в реку. Оба смогли выполнить это задание, а после экстрима отправились на романтический ужин.
Цимбалюк подарил девушке большой букет цветов и торт. Во время ужина они общались на разные темы. Тарас, в частности, рассказал о своем желании создать семью.
В конце свидания Цимбалюк и Кулешина обнимались, а затем поцеловались.
Он первый ко мне потянулся, и я также в этот момент этого хотела. Этот поцелуй был очень особенным. Я просто была счастлива. Общение было просто идеальное,
– сказала девушка.
Что известно об Ирине Кулешиной?
Ирина Кулешина уже 6 лет развивает собственный бренд купальников.
Девушка мечтает встретить своего человека и вместе с любимым посетить много стран. Предпринимательница ищет ответственного, заботливого мужчину, который имеет чувство юмора и харизму.
Ирина сразу заполнила анкету на участие в проекте, когда узнала, что главным героем будет Тарас Цимбалюк.