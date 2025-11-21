Другою на побачення з головним героєм пішла підприємиця Ірина Кулешина. Дівчина поцілувалась з Цимбалюком у свій день народження, повідомляє 24 Канал.

На початку побачення до Тараса Цимбалюка та Ірини прийшов Григорій Решетник і запропонував їм пройти квест. Їм потрібно було виконати кілька завдань.

Зокрема, наприкінці квесту Тарас та Ірина спробували роупджампінг – стрибали з висоти у річку. Обидва змогли виконати це завдання, а після екстриму відправилися на романтичну вечерю.

Цимбалюк подарував дівчині великий букет квітів і торт. Під час вечері вони спілкувались на різні теми. Тарас, зокрема, розповів про своє бажання створити сім'ю.

Наприкінці побачення Цимбалюк та Кулешина обіймалися, а згодом поцілувалися.

Він перший до мене потягнувся, і я також в цей момент цього хотіла. Цей поцілунок був дуже особливим. Я просто була щаслива. Спілкування було просто ідеальне,

– сказала дівчина.

Що відомо про Ірину Кулешину?