Финал 14 сезона "Холостяка": кто из девушек покинул проект

В пятницу, 26 декабря, в эфир вышел последний эпизод 14 сезона "Холостяка". Впервые на проекте осталось трое финалисток, а не двое, как обычно. Это Надин Головчук, Анастасия Половинкина и Ирина Пономаренко.

Перед финальным выбором Тарас Цимбалюк попрощался с одной девушкой. Борьбу за сердце актрисы завершила модель Ирина Пономаренко, передает 24 Канал.

Не пропустите Тарас Цимбалюк выбирает победительницу: как проходит финал 14 сезона "Холостяка"

Тарас Цимбалюк признался, что сделать выбор было сложно, ведь Ирина ему нравится. Актеру импонировало то, что их первые встречи проходили легко и интересно.

Просто мне показалось, что мы с тобой немножко застряли на каком-то одном уровне. Но ты очень классная девушка. Спасибо тебе огромное,

– обратился Цимбалюк к модели.

Пономаренко поделилась, что у нее возникли чувства к главному герою "Холостяка".

Мне было хорошо с ним рядом. Невероятный опыт. Эта история была классной. Я была счастлива,

– сказала модель в машине, когда покидала проект.

Что известно об Ирине Пономаренко?