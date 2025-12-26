Финал 14 сезона "Холостяка": кто из девушек покинул проект
- В финале 14 сезона "Холостяка" остались Надин Головчук и Анастасия Половинкина.
- Тарас Цимбалюк попрощался с моделью Ириной Пономаренко, признав, что сделать выбор было сложно.
В пятницу, 26 декабря, в эфир вышел последний эпизод 14 сезона "Холостяка". Впервые на проекте осталось трое финалисток, а не двое, как обычно. Это Надин Головчук, Анастасия Половинкина и Ирина Пономаренко.
Перед финальным выбором Тарас Цимбалюк попрощался с одной девушкой. Борьбу за сердце актрисы завершила модель Ирина Пономаренко, передает 24 Канал.
Тарас Цимбалюк признался, что сделать выбор было сложно, ведь Ирина ему нравится. Актеру импонировало то, что их первые встречи проходили легко и интересно.
Просто мне показалось, что мы с тобой немножко застряли на каком-то одном уровне. Но ты очень классная девушка. Спасибо тебе огромное,
– обратился Цимбалюк к модели.
Пономаренко поделилась, что у нее возникли чувства к главному герою "Холостяка".
Мне было хорошо с ним рядом. Невероятный опыт. Эта история была классной. Я была счастлива,
– сказала модель в машине, когда покидала проект.
Что известно об Ирине Пономаренко?
Ирина Пономаренко родом из Донецка, но впоследствии переехала в Хмельницкий.
Девушка работает моделью, мечтает о крепкой семье с настоящими семейными ценностями, быть счастливой и приносить счастье любимому. Участие в "Холостяке" Ирина считает "знаком свыше".
Пономаренко – одна из участниц, которая запомнилась зрителям с первой вечеринки, ведь пришла на проект в большой розовой пушистой шляпе. Она стала фавориткой зрителей.