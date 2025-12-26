Перед финальным выбором Тарас Цимбалюк попрощался с одной девушкой. Борьбу за сердце актрисы завершила модель Ирина Пономаренко, передает 24 Канал.

Тарас Цимбалюк признался, что сделать выбор было сложно, ведь Ирина ему нравится. Актеру импонировало то, что их первые встречи проходили легко и интересно.

Просто мне показалось, что мы с тобой немножко застряли на каком-то одном уровне. Но ты очень классная девушка. Спасибо тебе огромное,

– обратился Цимбалюк к модели.

Пономаренко поделилась, что у нее возникли чувства к главному герою "Холостяка".

Мне было хорошо с ним рядом. Невероятный опыт. Эта история была классной. Я была счастлива,

– сказала модель в машине, когда покидала проект.