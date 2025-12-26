Перед фінальним вибором Тарас Цимбалюк попрощався з однією дівчиною. Боротьбу за серце акторка завершила модель Ірина Пономаренко, передає 24 Канал.

Тарас Цимбалюк зізнався, що зробити вибір було складно, адже Ірина йому подобається. Акторові імпонувало те, що їхні перші зустрічі проходили легко і цікаво.

Просто мені здалося, що ми з тобою трошки застрягли на якомусь одному рівні. Але ти дуже класна дівчина. Дякую тобі величезне,

– звернувся Цимбалюк до моделі.

Пономаренко поділилась, що в неї виникли почуття до головного героя "Холостяка".

Мені було добре з ним поряд. Неймовірний досвід. Ця історія була класною. Я була щаслива,

– сказала модель у машині, коли покидала проєкт.