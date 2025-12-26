Тарас Цимбалюк выбирает победительницу: как проходит финал 14 сезона "Холостяка"

26 декабря в эфир вышел финальный выпуск 14 сезона реалити "Холостяк", в котором Тарас Цимбалюк выбрал победительницу шоу.

Предыдущий эпизод стал неожиданностью для зрителей – мужчина не попрощался ни с кем из участниц, поэтому интрига сохранялась до самого финала. Накануне девушки уже успели познакомиться с семьей актера, а он – с их близкими. Как прошел финал "Холостяка-14" и кого выбрал Тарас Цимбалюк – читайте в материале 24 Канала.

В начале финальной недели девушки получили возможность провести день с Тарасом Цимбалюком, разделен на три части: завтрак, обед и ужин. Надин Головчук, Анастасия Половинкина и Ирина Пономаренко должны были выбрать по одному отрезку дня. Условия были такие: если девушки самостоятельно организовывали свидание, они получали три часа с Холостяком, а если соглашались на готовый сценарий – полтора часа.

Надин и Ирочка выбрали организованное свидание, поэтому Тарас Цимблюк начал день с Головчук, а обед провел с Пономаренко. Они остались в доме, где общались, обнимались и ели блюда. Также участницы с Тарасом играли на PlayStation.