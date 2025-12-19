Актер признавался, что больше всего переживает, как мама отреагирует на девушек, ведь ей трудно понравиться. К тому же родители Цимбалюка – учителя, поэтому довольно принципиальны и прямолинейны. Как проходит знакомство Надин Головчук, Ирины Пономаренко и Анастасии Половинкиной с родными Тараса, читайте на сайте 24 Канала.

Первой в Корсунь-Шевченковскую, родной город Тараса Цимбалюка, приехала Ирина Пономаренко. Они встретились и поехали на огород семьи, где уже ждала мама актера Татьяна Васильевна.

Они копали картошку и собирали овощи. Мама Тараса также пригласила Ирину на индивидуальное общение, чтобы больше узнать о ней и об отношении девушки к ее сыну. Было заметно, что Пономаренко волновалась.

Позже Цимбалюк привел Ирину домой, чтобы познакомить с отцом Василием Васильевичем и сестрой Люсей.

Ирина с родителями и сестрой Тараса / Скриншот из видео