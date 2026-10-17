Первый выпуск "Холостяка-15": одна участница сама забрала розу, а Горняк рассказала об абьюзе

В премьерном выпуске 15-го сезона шоу "Холостяк" баскетболист Вячеслав Кравцов вручил первые три розы и услышал откровенные истории участниц. Две девушки получили цветъ еще до начала вечеринки благодаря собственной инициативе, а бывшая жена Владимира Остапчука поделилась подробностями их скандального брака.

Новый сезон самого романтичного реалити-шоу страны стартовал в эфире телеканала СТБ и попытался сломать привычные шаблоны. Главный герой начал знакомиться с претендентками на его сердце, но некоторые красавицы решили взять инициативу в свои руки. Девушки пригласили Вячеслава на индивидуальные свидания еще до того, как включились камеры на главной локации. Похоже, именно из-за этого "Холостяк" говорил, что начало шоу было эмоционально непростым.

Модель Лия Янголенко и руководитель отдела маркетинга Татьяна Бевза не стали дожидаться традиционной церемонии. Лия передала интригующую записку через ведущего Григория Решетника, а Татьяна также организовала частную встречу. Баскетболист не смог не оценить такую смелость.



"Холостяк-15": Лия Янголенко покорила Вячеслава Кравцова / Фото СТБ



Татьяна Бевза пригласила холостяка Вячеслава Кравцова на частную встречу / Фото СТБ

Эксперт по недвижимости Елизавета Проценко пошла другим путем и забрала особую розу, дающую иммунитет на две недели. Однако у этого преимущества есть коварное условие. Чтобы сохранить свою защиту, Елизавета должна безоговорочно выполнять все прихоти других девушек. Если же она откажется, то официально получит статус самой эгоистичной участницы проекта.

Кто получил розу в 1-м выпуске "Холостяка-15" и почему:

Лия Янголенко – получила розу за инициативность и смелость, ведь она первой пригласила Вячеслава на личное свидание.

– получила розу за инициативность и смелость, ведь она первой пригласила Вячеслава на личное свидание. Татьяна Бевза – получила розу за решительность и желание взять все в свои руки, организовав частную встречу еще до официальной церемонии.

– получила розу за решительность и желание взять все в свои руки, организовав частную встречу еще до официальной церемонии. Елизавета Проценко – взяла розу с иммунитетом на две недели в качестве особого преимущества, но с условием выполнять прихоти других участниц.



"Холостяк 15": Елизавета Проценко получила розу от Вячеслава Кравцова / Фото СТБ

Сам Холостяк тоже был максимально откровенен и рассказал о своем болезненном разрыве. Вячеслав признался, что его семья распалась из-за расстояния и нового контракта, которые спровоцировали постоянные ссоры.

Кристина Горняк на шоу "Холостяк-15" рассказала о неудачном браке

Но настоящим шоком вечера стала видеовизитка нотариуса и блогерши Кристины Горняк.

После года совместной жизни он стал достаточно эмоционально-агрессивным, употреблял алкоголь, начал бить по стенам, бросать мои вещи, мать, изгонял меня… У меня был такой стресс… до рвоты. Это был очень страшный период. Больше в моей жизни такого не будет,

– рассказала Кристина.



"Холостяк 15": Кристина Горняк не получила розу от Вячеслава Кравцова / Фото СТБ

Накануне выхода эпизода в эфир мы рассказывали, что стоит знать о баскетболисте Вячеславе Кравцове, ставший героем "Холостяка" в 2026 году.