Такое знакомство с "Холостяком" никто не ожидал: чем удивили участницы и какие мемы разлетелись по сети

В первом выпуске "Холостяка 15" Вячеслав Кравцов познакомился с участницами, которые удивляли его музыкой, танцами и неожиданными выходками. Кто получил розу за первое впечатление и чем завершилась первая вечеринка сезона.

Эффектные появления, неожиданные знакомства и моменты, сразу привлекшие внимание зрителей, – премьера "Холостяка 15" не обошлась без сюрпризов. Некоторые участницы 15-го сезона шоу "Холостяк" уже успели запомниться зрителям, а отдельные эпизоды стали поводом для оживленных обсуждений в соцсетях. 24 Канал собрал самые яркие моменты первого вечера.

Почему участницы "Холостяка" удивили

Первой на знакомство с Вячеславом Кравцовым приехала 39-летняя нотариус и блогер Кристина Горняк, бывшая жена Владимира Остапчука. Она предложила баскетболисту заключить "договор симпатии", в котором прописала условия их потенциального романа: свидания, розы каждую неделю и зрительный контакт. Взамен пообещала не устраивать драм до третьей встречи. Кто-то говорит, что она дойдет до финала, а кто-то уже уверен, что победа будет за ней.

26-летняя Валерия Полянская, которая работает менеджером телеведущей Леси Никитюк, выбрала другой способ привлечь внимание. Девушка привезла стол, стулья, посуду и угощения – картошку и тюльку, такой импровизированный вечер из Одессы. Во время первого разговора не обошлось без курьезов: холостяк сломал стул, поэтому потенциальной паре пришлось ужинать стоя.

А педиатр Виктория Хилюк подготовила для Кравцова особый подарок – свою флюорографию. Правда, пообщаться с мужчиной долго она не смогла, ведь знакомство прервала следующая участница.

В свою очередь, автоблогер Дарина Заинчуковская приехала за рулем спорткара McLaren и предложила прокатиться баскетболисту. Однако девушка не учла его рост, поэтому Вячеславу пришлось буквально втискиваться в автомобиль. Девушки сразу заметили, что слово "McLaren" звучит слишком часто, и начали шутить по этому поводу.

Отдельно запомнилось появление Екатерины Дойчевой, которая пришла на первую вечеринку не одна, а со своей домашней любимицей – курицей по имени Лариса.

В начале второго выпуска Вячеслав получил приглашение на встречу с загадочной незнакомкой. Ею оказалась Елизавета Колношенко, которая сыграла для "Холостяка" на фортепиано и получила розу первого впечатления.



Во втором выпуске Мария Пейзак решила проверить бытовые навыки Вячеслава. А в конце вечеринки воздушная гимнастка Мария Захватова устроила эффектное шоу на воздушном кольце.

Румба, неожиданные подарки и первые шутки в сети

Не все участницы решили делать ставку на необычные предметы или автомобили. Дарья Харитонова удивила Кравцова страстной румбой, к которой присоединился ее танцевальный партнер. Сначала появление мужчины озадачило баскетболиста, однако впоследствии стало понятно, что это часть подготовленного номера.

Косметолог Инна Миллер выбрала музыкальный сюрприз и спела для Вячеслава песню, посвященную ему.

Во втором выпуске "Холостяка-15" Слава Кравцов подробнее рассказал о личной жизни и признался, какой он видит свою будущую избранницу. По словам спортсмена, он не гонится за идеальной картинкой и хочет, чтобы чувства возникли естественно.



Я не ищу девушку с обложки журнала. Для меня важна не идеальность, ведь это и есть настоящая жизнь. И я больше за спонтанность… Хочу влюбиться,

– заявил Кравцов.



В то же время для него важно, чтобы будущая партнерша нашла общий язык с его дочерью Мелиссой. Поэтому отношения с девушкой должны стать частью не только его личной жизни, но и семейной.



Еще одним событием выпуска стало вручение розы "первого впечатления". Ее получила участница Лиза, которая сыграла для Тараса на фортепиано.

Что еще обсуждают после премьеры

Знакомства участниц – не единственное, что привлекло внимание зрителей. В первом и втором выпуске было достаточно моментов, которые уже обрели собственную жизнь в соцсетях.

Мем из Threads / Скриншот

Мем из Threads / Скриншот

Мем из Threads / Скриншот

Мем из Threads / Скриншот

Мем из Threads / Скриншот

Мем с Кристиной Горняк в Threads / Скриншот

Вот тот самый McLaren в Threads / Скриншот

Мем из Threads / Скриншот

Первый выпуск лишь положил начало истории Вячеслава Кравцова в проекте, но уже стремительно набирает обороты в сети.

Мем из Threads / Скриншот

Мем из Threads / Скриншот

Мем из Threads / Скриншот

А пока участницы "Холостяка" борются за сердце главного героя, на сцене "Голоса страны" уже разворачиваются свои страсти: возлюбленная Тараса Цимбалюка из прошлого сезона "Холостяка" устроила настоящее шоу и заставила Тину Кароль танцевать босиком – читайте, как это было.