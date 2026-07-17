"Холостяк-15": одна из участниц впервые нарушила правила знакомства с главным героем

Съемки романтического проекта продолжаются. Стало известно, что девушки начали эпатировать уже на первой вечеринке.

Создатели 15-го сезона шоу "Холостяк", который выйдет на экраны осенью 2026 года, показали в инстаграме, что происходило во время первой вечеринки.

Знакомство прошло в баскетбольной стилистике и под символической цифрой "15". И не только потому, что это пятнадцатый юбилейный сезон проекта. Именно под номером "15" Вячеслав Кравцов много лет играет за сборную Украины по баскетболу.

Гостиную украсили снимками из разных этапов баскетбольной карьеры "Холостяка", кубками, наградами, мячами, игровыми майками и другими личными спортивными атрибутами. Все для того, чтобы погрузить участниц в мир Вячеслава.

Понимая, что времени на личное общение будет мало, они пытались рассказать "холостяку" о себе с помощью интересных подарков, дарили впечатления, демонстрировали свои увлечения,

– сообщили создатели телешоу.

"Холостяк", 15-й сезон: смотри видео первой вечеринки шоу

Одна из героинь решила нарушить традицию знакомства: участница решила сразу познакомить Кравцова с членом своей семьи – и приехала на вечеринку вместе с домашней любимицей. Ею оказалась курица. Это первый случай в истории проекта, когда на первой вечеринке появилось животное.

Эксклюзивные кадры с первой вечеринки 15-го сезона "Холостяка" ранее были опубликованы в сети.