Мы знакомы, – Григорий Решетник заинтриговал заявлением о новом "Холостяке"
- Григорий Решетник намекнул, что нового "Холостяка" уже утвердили.
- Заявление о двух главных героях нового сезона было первоапрельской шуткой.
Бессменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник подтвердил, что 15 сезон романтического реалити-шоу будет. В то же время пока неизвестны ни дата премьеры, ни имя главного героя.
Решетник высказался о новом сезоне "Холостяка" в "Туре по звездам". Журналистка Наталья Тур пообщалась с ведущим на премьере фильма "На драйве".
Не пропустите Больше не вместе: Александр Терен впервые назвал причину разрыва с новой девушкой
На днях Григорий Решетник написал в Threads, что в новом сезоне реалити-шоу "Холостяк" будет два главных героя. Однако, как оказалось, такое заявление было лишь первоапрельской шуткой.
Наталья Тур поинтересовалась, все-таки может ли быть два холостяка.
С СТБ возможно все, как говорится. "Холостяков" много не бывает, как показывает практика. Следующему сезону – быть. Надеюсь все сложится, несмотря на все характеристики, которые мы получили. Хочется порадовать украинских девушек, женщин,
– ответил ведущий.
Решетник призвал заполнять анкету на 15 сезон проекта "Холостяк". Ведущий отметил, что не может пока раскрывать детали, но намекнул, что главного героя уже утвердили.
Я не могу раскрывать пока все тайны, но владею информацией. Мы знакомы, мы виделись,
– сказал Григорий.
Григорий Решетник в "Туре по звездам": смотрите видео онлайн
Что известно о 14 сезоне "Холостяка"?
Напомним, что премьера 14 сезона "Холостяка" состоялась на телеканале СТБ 17 октября 2025 года. Участницы реалити-шоу боролись за сердце Тараса Цимбалюка.
В финале актер выбрал модель из Хмельницкого Надин Головчук. Однако уже на пост-шоу стало известно, что им не удалось сохранить отношения после проекта.
14 сезон "Холостяка" стал одним из самых обсуждаемых. Его, в частности, много критиковали. С хейтом столкнулся и сам главный герой, особенно после интервью Еве Коршик.
Во время разговора с Коршик Цимбалюк заявил, что не почувствовал метчу ни с одной из девушек. Актер признался, что ему было все равно, кто покинет проект, когда сформировалась тройка финалисток, поэтому советовался с продюсерами относительно своего выбора.