Решетник висловився про новий сезон "Холостяка" у "Турі зірками". Журналістка Наталія Тур поспілкувалася з ведучим на прем'єрі фільму "На драйві".
Не пропустіть Більше не разом: Олександр Терен уперше назвав причину розриву з новою дівчиною
Днями Григорій Решетник написав у Threads, що у новому сезоні реаліті-шоу "Холостяк" буде два головних герої. Однак, як виявилося, така заява була лише першоквітневим жартом.
Наталія Тур поцікавилась, чи все-таки може бути два холостяки.
З СТБ можливо все, як то кажуть. "Холостяків" багато не буває, як показує практика. Наступному сезону – бути. Сподіваюся все складеться, попри всі характеристики, які ми отримали. Хочеться потішити українських дівчат, жінок,
– відповів ведучий.
Григорій Решетник пожартував про новий сезон "Холостяка" / Скриншот з Threads
Решетник закликав заповнювати анкету на 15 сезон проєкту "Холостяк". Ведучий зазначив, що не може наразі розкривати деталі, але натякнув, що головного героя вже затвердили.
Я не можу розкривати поки всі таємниці, але володію інформацією. Ми знайомі, ми бачилися,
– сказав Григорій.
Що відомо про 14 сезон "Холостяка"?
Нагадаємо, що прем'єра 14 сезону "Холостяка" відбулась на телеканалі СТБ 17 жовтня 2025 року. Учасниці реаліті-шоу боролися за серце Тараса Цимбалюка.
У фіналі актор вибрав модель із Хмельницького Надін Головчук. Проте вже на пост-шоу стало відомо, що їм не вдалося зберегти стосунки після проєкту.
14 сезон "Холостяка" став одним із найобговорюванішим. Його, зокрема, багато критикували. З хейтом зіткнувся й сам головний герой, особливо після інтерв'ю Єві Коршик.
Під час розмови з Коршик Цимбалюк заявив, що не відчув метчу з жодною із дівчат. Актор зізнався, що йому було все одно, хто покине проєкт, коли сформувалася трійка фіналісток, тому радився з продюсерами щодо свого вибору.