Хор "Гомін" исполнил легендарный "Водограй" Ивасюка у Ниагарского водопада

Львовский муниципальный хор "Гомін" продолжает популяризировать украинскую песню за границей. Сейчас коллектив находится в туре по США и Канаде.

Во время тура хор "Гомін" побывал у Ниагарского водопада., где спел песню Владимира Ивасюка. Соответствующее видео коллектив опубликовал на своем странице в инстаграмме.

На видео участники хора "Гомін", одеты в желтые дождевики, поют песню "Водограй" у Ниагарского водопада. Это один из известнейших треков легендарного украинского композитора Владимира Ивасюка.

Ивасюк написал "Водограй", когда ему был 21 год. Тогда он учился в Черновицком медицинском институте. Композиция наиболее известна в исполнении Назария Яремчука и Мирославы Ежеленко.

Реакция сети

"Какие вы крутые! Сердце радуется! Мечтаю попасть на ваш концерт!"

"Весело, круто. С нетерпением жду вашего перформанса 1 мая, потому что билеты приобрели всей семьей еще 3 месяца назад, как только они появились в продаже.

"Выйти сухим из Ниагарского водопада просто невозможно. Надеюсь, вы там потом хорошенько "прогрелись". Вам нельзя болеть, на вас вся страна смотрит.

Реакция сети на исполнение "Водограя" у Ниагарского водопада / Скриншоты из инстаграммы

Хор "Гомін" сообщил, что уже отыграл 9 концертов из тура по Северной Америке. Уже завтра, 29 апреля, артисты выступят в столице Канады – Оттави. Дали – Монреаль, Торонто, Виннипег и другие города. Миссия концертов коллектива – помощь Силам обороны Украины, говорится на сайте Львовский городской совет.

