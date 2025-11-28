Голоса, берущие за душу: хор "Гомін" очаровал исполнением "Щедрика"
- Львовский муниципальный хор "Гомон" исполнил "Щедрик" Николая Леонтовича а капелла, видео появилось в их тикток-аккаунте.
- Видео собрало более 45 тысяч просмотров, вызвав восторг у зрителей.
В период новогодне-рождественских праздников украинский "Щедрик" композитора Николая Леонтовича звучит во всем мире. Известную песню исполнил и львовский муниципальный хор "Гомін".
Видео, как хор "Гомін" а капелла поет "Щедрик", появилось в их тикток-аккаунте. Об этом сообщает 24 Канал.
Львовский муниципальный хор "Гомін" поет легендарную песню Николая Леонтовича в рамках программы "Тот самый Щедрик". В рождественском туре зрители могут послушать и другие щедривки и колядки в исполнении коллектив: "Ой сивая тая зозуленька", "Добрый вечер тебе", "Рай развился", "Ой как же было с прежди века" и многие другие.
Рождество – это о единстве, о свете, которое мы дарим друг другу. Давайте петь вместе, чтобы украинское Рождество звучало громко, искренне и вдохновенно там, где мы есть,
– говорится в одном из сообщений "Гомону" в инстаграме.
Реакция сети
Сеть поразил "Щедрик" в исполнении "Гомону". Видео уже собрало более 45 тысяч просмотров.
- "Мурашки по всему телу".
- "Браво".
- "Это так красиво".
Что известно о хоре "Гомін"?
Львовский муниципальный хор "Гомін" основали в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины.
Коллектив существует уже более 30 лет и за это время сыграл концерты не только в Украине, но и за рубежом: в США, Польше, Франции, Великобритании, Германии, Испании, Швеции и других странах.
В репертуар "Гомону" входят народные, повстанческие и современные песни, произведения украинских, европейский и американских композиторов.
В 2023 году коллектив вошел в состав Львовского органного зала. Главным дирижером и художественным руководителем хора является Вадим Яценко.
Популярность к "Гомону" пришла летом этого года, когда артисты а капелла исполнили песню "Этот сон" Степана Гиги.