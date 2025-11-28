Голоса, берущие за душу: хор "Гомін" очаровал исполнением "Щедрика"

В период новогодне-рождественских праздников украинский "Щедрик" композитора Николая Леонтовича звучит во всем мире. Известную песню исполнил и львовский муниципальный хор "Гомін".

Видео, как хор "Гомін" а капелла поет "Щедрик", появилось в их тикток-аккаунте. Об этом сообщает 24 Канал.

Львовский муниципальный хор "Гомін" поет легендарную песню Николая Леонтовича в рамках программы "Тот самый Щедрик". В рождественском туре зрители могут послушать и другие щедривки и колядки в исполнении коллектив: "Ой сивая тая зозуленька", "Добрый вечер тебе", "Рай развился", "Ой как же было с прежди века" и многие другие.

Рождество – это о единстве, о свете, которое мы дарим друг другу. Давайте петь вместе, чтобы украинское Рождество звучало громко, искренне и вдохновенно там, где мы есть,

– говорится в одном из сообщений "Гомону" в инстаграме.

Реакция сети

Сеть поразил "Щедрик" в исполнении "Гомону". Видео уже собрало более 45 тысяч просмотров.

"Мурашки по всему телу".

"Браво".

"Это так красиво".

Что известно о хоре "Гомін"?