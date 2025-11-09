Хор "Гомін" собрал аншлаги в Варшаве, а Вадим Яценко рассказал о своих впечатлениях от публики

Вчера, 8 ноября, и сегодня, 9 ноября, украинский хор "Гомін", выступил в столице Польши – Варшаве. Билеты на выступление разлетелись за считанные дни, поэтому в зрительном зале не осталось свободных мест.

Поскольку хор отправился в тур по городам Европы, редакция 24 Канала посетила один из концертов "Гомону" в Варшаве, а также пообщалась с художественным руководителем и дирижером хора Вадимом Яценко.

Не пропустите Без маски и в черной накидке: Klavdia Petrivna в эффектном образе появилась на шоу Пивоварова

Как прошел концерт хора "Гомін" в Варшаве?

8 и 9 ноября коллектив имел по два концерта в польской столице. Место проведения – Музей истории Польши. Зрители встречали хор громкими аплодисментами. Девушки и ребята вышли на сцену в черно-белом наряде, а на их фоне выделялся именно Вадим Яценко, который был одет в черные брюки и такого же цвета рубашку, которая отличалась оригинальной вышивкой.

Хор "Гомін" в Варшаве / Фото 24 Канала

Репертуар коллектива очень широкий, и в программе, которая выбрана на этот тур, можно было услышать как новые для себя песни, так и знаменитые: "Червона рута", "Гуцулка Ксеня", "Цей сон" и другие.

Хор "Гомін" – "Гуцулка Ксеня": видео

Хор "Гомін" – "В саду осіннім айстри білі": видео

Хор "Гомін" – "Цей сон": видео

Каждая исполненная песня завершалась громкими аплодисментами и возгласами: "Браво". Что интересно, во время выступлений участники коллектива разыгрывали смешные сценки между собой, что только добавляло эмоциональности у зрителей.

Поскольку репертуар "Гоміну" разножанровый, то можно было услышать как нежные романсы, так и почувствовать драйв и ритм, от чего хотелось не только подпевать, но и подтанцовывать. Во время исполнения песни "Коли заснули сині гори" у многих зрителей запели слезы на глазах, ведь такое нежное и глубокое исполнение артистов не могло оставить равнодушным просто никого.

Хор "Гомін" – "Коли заснули сині гори": видео

Стоит обратить внимание еще и на то, что "Гомін" умело коммуницирует со зрителями во время выступления. Появляется ощущение, что ты часть не просто большого зала, но и самого хора. В конце концерта Вадим Яценко привлек публику к совместному исполнению легендарной песни Владимира Ивасюка – "Червона рута".

Хор "Гомін" – "Червона рута": видео

Художественный руководитель хора также взял слово, где рассказал, что за последний период времени коллективу удалось собрать на нужды ВСУ почти 9 миллионов гривен. Сегодня у них продолжается большой сбор на 50 автомобилей для 50 подразделений. 25 автомобилей уже было передано на фронт.

Сегодня все желающие могут присоединиться к сбору "Народный гомон" и помочь ускорить сбор средств на нужды Сил обороны Украины.

На всех концертах зрители приобщаются к помощи ВСУ, поэтому Варшава не стала исключением. Организатор концерта взял слово и провел аукцион – кто заплатит больше всего за почтовые марки с подписью начальника ГУР Кирилла Буданова, а также за сине-желтый флаг с подписями всех участников хора "Гомін". От так, за флаг заплатили 2 тысячи злотых, а за марки – 5 тысяч злотых.

Участники хора "Гомін" с семьей, которая приобрела марки за донат на ВСУ / Фото 24 Канала

После завершения аукциона хор еще раз вышел на сцену и спел финальную песню. Певцы несколько раз поклонились перед зрителями и публика все не хотела отпускать "Гомон" и продолжала аплодировать невероятному концерту и незабываемым впечатлениям.

Вадим Яценко о концертах за рубежом и обращение ко всем поклонникам "Гомону"

За кулисами журналистам 24 Канала удалось пообщаться с Вадимом Яценко, который на днях получил звание заслуженного артиста Украины. Мы поинтересовались, понравилась ли ему варшавская публика.

Прекрасно. И опять же вопрос в том, насколько она варшавская. Если говорить о Польше, то сегодня (ред. – 8 ноября), что позавчера, когда мы были в Люблине, то публика очень теплая, очень классная. Мы ни на что другое не рассчитывали, потому что понимали, что основная целевая аудитория это будут украинцы, которые сейчас здесь,

– искренне ответил художественный руководитель "Гомону".

Более того, по словам Вадима, коллектив не почувствовал разницы между выступлениями в Украине и за рубежом, потому что "людям хочется чего-то украинского, поэтому они идут за тем, чтобы получить эти эмоции, а мы (ред. – хор "Гомін") работаем над тем, чтобы это им дать".

Эксклюзивный разговор с Вадимом Яценко в Варшаве для 24 Канала: видео

До недавнего времени хор "Гомін" имел большой тур по городам Украины. Оказалось, что больше всего Вадиму Яценко запомнилось выступление в Полтаве.

К сожалению, мы не доехали до Харькова, а нас там очень ждали. Но из-за соседства этих двух областей многие люди из Харькова специально приехали на концерт... Когда речь идет о городах, которые ближе к Востоку и линии фронта, то все более щемяще чувствуется,

– поделился заслуженный артист Украины.

Дирижер хора также вспомнил концерты в Одессе, где одно из выступлений завершалось в бомбоубежище. Тогда около 700-800 человек пришли прятаться от российских ракет и дронов, и хотя в помещении было очень жарко, "Гомін" продолжил свое выступление. В этот момент, как говорит Вадим, чувствовалось определенное объединение с публикой.

В заключение разговора Вадим Яценко поблагодарил каждого поклонника хора "Гомін", ведь это огромное количество людей, которая приходит на концерты.

Мы будем изо всех сил стараться дальше работать, чтобы это все не стало просто ярким взрывом, а было постоянной традицией,

– подытожил артист.

Впереди коллектив ждет еще много европейских городов, а уже в декабре "Гомін" отправится с концертами по городам Украины с рождественской программой.