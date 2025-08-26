Выступление хора имени Г. Г. Веревки на концерте "Национальная легенда Украины" стало одним из самых ярких событий вечера. Их сюита "Благодарность миру" соединила украинскую классику и мировые хиты.

Выступление хора, кроме того, что поразило гостей концерта, среди которых были супруги Зеленских, Василий Зинкевич, Святослав Вакарчук, Кирилл Буданов и многие другие, но и стало вирусным в сети. Видео уже собирает тысячи просмотров, передает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Veryovka.

Так, хористы представили вокально-инструментальную сюиту "Благодарность миру" – музыкальное произведение, где сочетаются пение хора и инструментальная музыка, часто составлен из нескольких частей, что позволяет передать различные настроения и эмоции. В состав сюиты вошли произведения разных стилей: украинская классика "Реве та стогне" (слова Тараса Шевченко, музыка Дмитрия Крыжановского, обработка Анатолия Авдиевского), легендарный немецкий хит Scorpions – Wind of Change, энергичный трек итальянской группы Måneskin – Gasoline, песня британского музыканта Стинга – Fragile и популярный американский хит Imagine Dragons – Believer, что вдохновляет на веру в себя.

Хор имени Г.Г. Веревки на концерте "Национальная легенда Украины": смотрите видео онлайн

После выступления зрители поднялись и аплодировали стоя, а хормейстер Олег Пилип обратился к зрителям с речью, завершив ее словами: "Ukraine forever free".

В комментариях к видео с выступления хора имени Г.Г. Веревки на концерте "Национальная легенда Украины" украинцы выразили восхищение талантом музыкантов.

"Пересматриваю несколько раз. Невероятное выступление";

"Хор Вербовки – вы непревзойденные! Пусть эту благодарность увидит и услышит весь мир! Надеюсь исполнители этих хитов тоже увидят ваше исполнение";

"Браво, браво, браво";

"Спасибо за эти эмоции. Это и есть искусство";

"Невероятно";

"Наша национальная гордость".

Как украинцы прокомментировали выступление хора имени Г.Г. Веревки на концерте "Национальная легенда Украины" / Скриншоты с ютуба

