Среди присутствующих в зале были Владимир и Елена Зеленские. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Superhumans Center.

На премии "Национальная легенда Украины" YAKTAK спел песню "Люди". Вместе с певцом на сцену вышли ветераны Александр Иванько, Вячеслав Кутьин, Максим Головач и Антон Кубрак.

Выступление растрогала Владимира Зеленского. Президент Украины сидел в зале рядом со своей женой и лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Они подпевали и поддерживали YAKTAK и ветеранов.

Господин президент, вы с нами?,

– сказал певец во время выступления.

Выступление YAKTAK и ветеранов: смотрите видео онлайн

Реакция сети

YAKTAK распространил фрагмент видео в инстаграме. В комментариях люди делятся своими впечатлениями от выступления:

"Это очень красиво и сильно!"

"Мурашки по коже от этого выступления, гордимся!"

"Раскачал даже президента. Это может только Ярослав".

"Песня, которая всех объединяет".

"Это непревзойденно!"

"Такая гордость за наших защитников".

