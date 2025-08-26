Серед присутніх у залі були Володимир і Олена Зеленські. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Superhumans Center.

Дивіться також Вакарчука розчулили до сліз: зворушливий момент на концерті "Національна легенда України"

На премії "Національна легенда України" YAKTAK заспівав пісню "Люди". Разом зі співаком на сцену вийшли ветерани Олександр Іванько, В'ячеслав Кут'їн, Максим Головач і Антон Кубрак.

Виступ розчулив Володимира Зеленського. Президент України сидів у залі поруч зі своєю дружиною і лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вони підспівували та підтримували YAKTAK і ветеранів.

Пане президенте, ви з нами?,
– сказав співак під час виступу.

Виступ YAKTAK і ветеранів: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

YAKTAK поширив фрагмент відео в інстаграмі. У коментарях люди діліться своїми враженнями від виступу:

  • "Це дуже красиво та сильно!"
  • "Мурахи по шкірі від цього виступу, пишаємося!"
  • "Розкачав навіть президента. Це може тільки Ярослав".
  • "Пісня, яка всіх об'єднує".
  • "Це неперевершено!"
  • "Така гордість за наших захисників".

Раніше ми повідомляли, що Святослав Вакарчук отримав відзнаку "Національна легенда України".