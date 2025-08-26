Виступ хору імені Г. Г. Верьовки на концерті "Національна легенда України" стало однією з найяскравіших подій вечора. Їхня сюїта "Подяка світу" поєднала українську класику та світові хіти.

Виступ хору, окрім того, що вразив гостей концерту, серед яких були подружжя Зеленських, Василь Зінкевич, Святослав Вакарчук, Кирило Буданов та багато інших, а ще й став вірусним в мережі. Відео вже збирає тисячі переглядів, передає Show 24 з посиланням на ютуб-канал Veryovka.

Так, хористи представили вокально-інструментальну сюїту "Подяка світу" – музичний твір, де поєднуються спів хору та інструментальна музика, часто складений із кількох частин, що дозволяє передати різні настрої та емоції. До складу сюїти увійшли твори різних стилів: українська класика "Реве та стогне" (слова Тараса Шевченка, музика Дмитра Крижанівського, обробка Анатолія Авдієвського), легендарний німецький хіт Scorpions – Wind of Change, енергійний трек італійського гурту Måneskin – Gasoline, пісня британського музиканта Стінга – Fragile та популярний американський хіт Imagine Dragons – Believer, що надихає на віру в себе.

Хор імені Г.Г. Верьовки на концерті "Національна легенда України": дивіться відео онлайн

Після виступу глядачі підвелися й аплодували стоячи, а хормейстер Олег Пилип звернувся до глядачів із промовою, завершивши її словами: "Ukraine forever free".

У коментарях до відео з виступу хору імені Г.Г. Верьовки на концерті "Національна легенда України" українці висловили захоплення талантом музикантів.

"Передивляюсь декілька разів. Неймовірний виступ";

"Хор Верьовки – ви неперевершені! Хай цю подяку побачить та почує весь світ! Сподіваюсь виконавці цих хітів теж побачать ваше виконання";

"Браво, браво, браво";

"Щиро дякую за ці емоції. Це і є мистецтво";

"Неймовірно";

"Наша національна гордість".

Як українці прокоментували виступ хору імені Г.Г. Верьовки на концерті "Національна легенда України" / Скриншоти з ютубу

