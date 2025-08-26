Виступ хору, окрім того, що вразив гостей концерту, серед яких були подружжя Зеленських, Василь Зінкевич, Святослав Вакарчук, Кирило Буданов та багато інших, а ще й став вірусним в мережі. Відео вже збирає тисячі переглядів, передає Show 24 з посиланням на ютуб-канал Veryovka.

Так, хористи представили вокально-інструментальну сюїту "Подяка світу" – музичний твір, де поєднуються спів хору та інструментальна музика, часто складений із кількох частин, що дозволяє передати різні настрої та емоції. До складу сюїти увійшли твори різних стилів: українська класика "Реве та стогне" (слова Тараса Шевченка, музика Дмитра Крижанівського, обробка Анатолія Авдієвського), легендарний німецький хіт Scorpions – Wind of Change, енергійний трек італійського гурту Måneskin – Gasoline, пісня британського музиканта Стінга – Fragile та популярний американський хіт Imagine Dragons – Believer, що надихає на віру в себе.

Хор імені Г.Г. Верьовки на концерті "Національна легенда України": дивіться відео онлайн

Після виступу глядачі підвелися й аплодували стоячи, а хормейстер Олег Пилип звернувся до глядачів із промовою, завершивши її словами: "Ukraine forever free".

У коментарях до відео з виступу хору імені Г.Г. Верьовки на концерті "Національна легенда України" українці висловили захоплення талантом музикантів.

"Передивляюсь декілька разів. Неймовірний виступ";

"Хор Вербовки – ви неперевершені! Хай цю подяку побачить та почує весь світ! Сподіваюсь виконавці цих хітів теж побачать ваше виконання";

"Браво, браво, браво";

"Щиро дякую за ці емоції. Це і є мистецтво";

"Неймовірно";

"Наша національна гордість".

Як українці прокоментували виступ хору імені Г.Г. Верьовки на концерті "Національна легенда України" / Скриншоти з ютубу

