Бывший король Испании Хуан Карлос не может выехать из ОАЭ, – СМИ

Бывший король Испании Хуан Карлос оказался в центре конфликта на Ближнем Востоке. Дело в том, что мужчина уже пять с половиной лет живет в Абу-Даби – столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Источники сообщили изданию HELLO, что Хуан Карлос "спокоен и в безопасности", но добавили, что "может произойти что угодно". Они отметили, что бывший король Испании не может выехать из ОАЭ, поскольку воздушное пространство закрыли.

Инсайдер рассказал, к во время масштабной военной операции США и Израиля против Ирана Хуан Карлос проживает в одном из отелей Абу-Даби, ведь в его доме идет ремонт.

Сейчас ему там лучше, потому что он менее изолирован,

– говорит источник.

Отметим, что Хуан Карлос правил Испанией с ноября 1975 года до июня 2014 года. Он отрекся от престола в пользу своего сына, короля Филиппа VI, по личным причинам.

Бывший монарх был замешан в ряде скандалов. У него якобы были любовницы, в частности датская бизнесвумен Коринна цу Сайн-Витгенштейн-Сайн, с которой мужчина в 2012 году поехал на охоту на слонов в Африку. Тогда Испания переживала глубокую рецессию – спад экономической активности.

Так, Хуан Карлос настроил общественность против себя, хотя ранее он получил международное признание из-за того, что в 1970-х годах вывел Испанию из диктатуры к демократии. После отречения от престола бывший монарх провел некоторое время в добровольном изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мужчина женился на Софии Греческой в 1962 году. У супругов родилось трое детей: Елена, Кристина и Филиппа, который сейчас является королем Испании. В последние годы Карлос имел проблемы со здоровьем. В мае 2010 года ему удалили доброкачественную опухоль из правого легкого, а в 2014 году он перенес операцию на сердце.

