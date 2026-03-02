Колишній король Іспанії Хуан Карлос не може виїхати з ОАЕ, – ЗМІ

Колишній король Іспанії Хуан Карлос опинився в центрі конфлікту на Близькому Сході. Річ у тім, що чоловік уже п'ять з половиною років живе в Абу-Дабі – столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Джерела повідомили виданню HELLO, що Хуан Карлос "спокійний і в безпеці", але додали, що "може статися будь-що". Вони зазначили, що колишній король Іспанії не може виїхати з ОАЕ, оскільки повітряний простір закрили.

Інсайдер розповів, до під час масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Хуан Карлос проживає в одному з готелів Абу-Дабі, адже в його будинку триває ремонт.

Зараз йому там краще, бо він менш ізольований,

– каже джерело.

Зазначимо, що Хуан Карлос правив Іспанією з листопада 1975 року до червня 2014 року. Він зрікся престолу на користь свого сина, короля Філіпа VI, через особисті причини.

Колишній монарх був замішаний у низці скандалів. У нього нібито були коханки, зокрема данська бізнесвумен Корінна цу Сайн-Вітгенштейн-Сайн, з якою чоловік у 2012 році поїхав на полювання на слонів до Африки. Тоді Іспанія переживала глибоку рецесію – спад економічної активності.

Так, Хуан Карлос налаштував громадськість проти себе, хоча раніше він отримав міжнародне визнання через те, що у 1970-х роках вивів Іспанію з диктатури до демократії. Після зречення з престолу колишній монарх провів деякий час у добровільному вигнанні в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Чоловік одружився з Софією Грецькою у 1962 році. У подружжя народилося троє дітей: Єлена, Крістіна та Філіпа, який зараз є королем Іспанії. В останні роки Карлос мав проблеми зі здоров'ям. У травні 2010 року йому видалили доброякісну пухлину з правої легені, а у 2014 році він переніс операцію на серці.

