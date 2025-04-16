Кондратюк вспомнил, как администраторы "X-Фактора" поставили на место путиниста Соседова

Игорь Кондратюк и российский музыкальный критик, путинист Сергей Соседов ранее вместе были членами жюри украинской версии талант-шоу "X-Фактор". Продюсер поделился, что они трудно коммуницировали после 2014 года и оккупации Крыма.

Об этом Кондратюк рассказал в интервью Blik.ua, передает Show 24. Продюсер вспомнил, что когда Сергей Соседов пытался оправдать оккупацию Крыма, администратора проекта его "просто уничтожили" в курилке.

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До того, как руководство канала запретило Соседову говорить о Крыме в эфире (он сделал попытку), его резко опустили на землю девушки-администраторы проекта. Они в курилке его просто уничтожили за попытку оправдать оккупацию Крыма Россией, он выбежал красный на улицу!,

– вспомнил Игорь Кондратюк.

Продюсер отметил, что сейчас между ними нет никаких отношений, и говорит, что Сергей Соседов – "точно идейный империалист".

Сергей Соседов поддерживает войну России против Украины

Сергей Соседов – украинофоб и путинист, свою позицию он высказывал еще до начала полномасштабного вторжения России против Украины. В 2017 году музыкальный критик попал в базу "Миротворец". Он поддерживает оккупацию Крыма и так называемую "спецоперацию", добавлен в санкционный список Украины.

Напомним, ранее продюсер Юрий Бардаш попал под санкции в Украине. Согласно указу, предателя лишат государственных наград Украины и других форм награждения, а его активы заблокируют.