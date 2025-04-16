Про це Кондратюк розповів в інтерв'ю Blik.ua, передає Show 24. Продюсер пригадав, що коли Сергій Сосєдов намагався виправдати окупацію Криму, адміністраторки проєкту його "просто знищили" в курилці.

До речі Ігор Кондратюк назвав переможця "Караоке на майдані", якого вважає найталановитішим

До того, як керівництво каналу заборонило Сосєдову говорити про Крим в ефірі (він зробив спробу), його різко опустили на землю дівчата-адміністратори проєкту. Вони в курилці його просто знищили за намагання виправдати окупацію Криму Росією, він вибіг червоний на вулицю!,

– пригадав Ігор Кондратюк.

Продюсер зауважив, що зараз між ними немає ніяких стосунків, та каже, що Сергій Сосєдов – "точно ідейний імперіаліст".

Сергій Сосєдов підтримує війну Росії проти України

Сергій Сосєдов – українофоб та путініст, свою позицію він висловлював ще до початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. У 2017 році музичний критик потрапив до бази "Миротворець". Він підтримує окупацію Криму і так звану "спецоперацію", доданий до санкційного списку України.

Нагадаємо, раніше продюсер Юрій Бардаш потрапив під санкції в Україні. Згідно з указом, зрадника позбавлять державних нагород України та інших форм відзначення, а його активи заблокують.