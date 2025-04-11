Серед тих, хто потрапив під обмеження, – колишній український продюсер Юрій Бардаш, відомий своєю відкритою підтримкою режиму Путіна. Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Офісу президента.

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Згідно з указом, Бардаша позбавлять усіх державних нагород України та інших форм відзначення, а його активи підлягають блокуванню.



Юрій Бардаш потрапив під санкції в Україні / Скриншот з указу

Загалом в санкційний список охоплює 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 особу.

Зауважимо, напередодні ми писали матеріал про те, хто з російських зірок народився в Україні.

Варто нагадати, що 22 травня 2024 року Служба безпеки України висунула Бардашу звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу. Йому інкримінують публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність України, пропаганду війни та виправдання збройної агресії Росії проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Бардаш залишив територію України та переїхав до країни-агресора, де розгорнув активну пропагандистську діяльність. На власному телеграм-каналі з аудиторією близько 50 тисяч підписників він регулярно публікує антиукраїнський контент, зокрема відкрито закликає до захоплення українських міст – Києва та Харкова.